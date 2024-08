Aktualisierung: Sperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf

Aufgrund von Umbindungsarbeiten an der Wasserleitung, für die im Bereich zwischen der Einmündung der Kreisstraße LIF11 und dem Ortsausgang Frauendorf in Richtung Schwabthal die komplette Staatsstraße St2204 quer geöffnet werden muss, wird es voraussichtlich in der KW 35 oder KW 36 für mindestens drei Tage eine ganztägige Durchfahrtssperre in und aus Fahrtrichtung Schwabthal geben.

Nachdem der Zeit- und Bauablauf abhängig von bestimmten Prüf- und Testergebnissen ist, entscheidet sich der konkrete Zeitraum für diese kurzzeitige Nichtpassierbarkeit erst im Laufe des 23.08.2024.

Die davon betroffenen Anlieger werden deshalb gebeten, sich bereits jetzt darauf einzustellen, dass entweder ab dem 26.08.2024 oder ab dem 02.09.2024 eine Durchfahrung von Frauendorf in und aus Fahrtrichtung Schwabthal nicht möglich sein wird.

Die ganztägige Durchfahrtmöglichkeit aus Richtung Stublang kommend in Richtung Krögelhof und umgekehrt über die parallel zur Staatsstraße verlaufenden Ortsstraße bleibt von diesen Arbeiten unberührt.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die seit 10.06.2024 angeordnete Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf Folge von baulichen Maßnahmen ist, welche durch die Stadt Bad Staffelstein, die Stadtwerke Lichtenfels und das staatliche Bauamt Bamberg durchgeführt werden. Sofern Rückfragen zu den baulichen Maßnahmen, der Vollsperrung und der Befahrungsmöglichkeit bestehen, verweisen wir daher an diese. Das Landratsamt informiert lediglich zusätzlich, um die Reichweite der Meldung zu erhöhen.