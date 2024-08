Ältestes VdK-Mitglied im Hofer Land: Max Jahn feierte 100. Geburtstag

Groß war die Schar der Gratulanten welche sich dieser Tage in das Seniorenhaus an der Kolpingshöhe in Hof aufmachten. Max Jahn konnte sein 100. Wiegenfest begehen und nicht nur die Familie war vollständig vertreten. Neben zahlreichen Verwandten und Freunden ließen es sich auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla sowie die Vertreter des VdK nicht nehmen dem Jubilar persönlich Glückwünsche zum Geburtstag zu überbringen.

Der Jubilar lebte mit seiner Ehefrau Inge in der Hofer Lindenstraße bevor das Paar 2018 ins Caritasheim wechselte, wo seine Gattin nach über 67 Ehejahren im Jahr 2019 verstarb. Max Jahn hat sieben Geschwister und war in jungen Jahren ein begeisterter Sportler und Tänzer. Erholung fand das Ehepaar an den Wochenenden in ihrem Garten bei Kautendorf. Beruflich war Jahn zuerst als Bäcker tätig bevor er bis zu seinem Renteneintritt bei der Fa. Reichert in der Uferstraße beschäftigt war.

Jahn ist aktuell das älteste VdK-Mitglied in Stadt und Landkreis Hof. Er gehört dem Sozialverband bereits seit 1952 an und die Vertreter seines Ortsverbandes Hof-Ost, Ruth Steinhäuser und Willi Reindel, freuten sich ebenso wie Kreisvorsitzender Bert Horn das Geburtstagskind bei guter Gesundheit anzutreffen. Gemeinsam mit der Familie stellte man sich schließlich zum Gruppenbild als Erinnerung an diesen fröhlichen Nachmittag.