Vielfältige Auszeichnungen in Forchheim beim Schreibwettbewerb zur „Erzählkugel“

Im Frühjahr 2024 hat das Bildungsbüro bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit vielfältigen Projektpartnern einen Schreibwettbewerb ausgerufen, für den die Erzählkugel in Kirchehrenbach als Namensgeberin und Inspiration dient. Mehrere der prämierten Geschichten ranken sich um ihre Entstehung und ihre Symbole, jedoch war eine inhaltliche Anlehnung keine Voraussetzung für die Teilnahme. Im Gegenteil, mit dem Schreibwettbewerb sollte das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler angesprochen und die Lust am Schreiben angeregt werden. Gerade die Offenheit der Wettbewerbsausschreibung im Gegensatz zu den oft engen schulischen Vorgaben bei der Textproduktion eröffnete der Fantasie der Kinder und Jugendlichen unendlichen Spielraum und brachte schließlich erstaunliche Werke hervor.

Einige der preisgekrönten Beiträge wurden im Rahmen der Preisverleihung am Ehrenbürg-Gymnasium von den Autorinnen und Autoren persönlich vorgelesen. Als Ehrengäste waren unter anderem die Bürgermeisterin von Kirchehrenbach, Anja Gebhardt, sowie die beiden Vorstände der Kirchehrenbacher Heimatfreunde e.V., René Grimm und Birgit Gebhardt, zugegen. Ein Sammelband in kunstvollem Layout setzt die Werke wie im letzten Jahr angemessen in Szene und wurde jedem Preisträger und jeder Preisträgerin gemeinsam mit einer Urkunde und einem Buchgutschein von Landrat Dr. Hermann Ulm persönlich übergeben. Dieser Sammelband wurde wie im letzten Jahr von einer studentischen Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Volker Titel vom Institut für Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)gestaltet.

Über 70 Einzelbeiträge und 2 Klassenprojekte waren im zweiten Jahr des Wettbewerbs eingereicht worden, damit fand die wiederholte Ausschreibung erneut großen Anklang an den Schulen im gesamten Landkreis. Aufgrund der positiven Resonanz soll der Wettbewerb auch 2025 fortgesetzt werden. Auch die Jurymitglieder aus den verschiedenen Schularten haben ihre Bereitschaft signalisiert, weiterhin an diesem einzigartigen Projekt mitzuwirken. Alle Schulen im Landkreis – Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien sowie Förderzentrum und Berufliches Schulzentrum – werden vom Bildungsbüro über die Ausschreibung 2025 informiert. „Wir als Bildungsbüro freuen uns sehr, dass der Wettbewerb so gut angenommen wird und sind zutiefst beeindruckt von der Kreativität der Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der besuchten Schulart. Diese Ergebnisse bestärken uns darin, weiterhin vielfältige Aktivitäten zur Leseförderung und Medienbildung im Landkreis voran zu treiben. Besonders stolz sind wir in diesem Zusammenhang über die langjährige Kooperation mit dem Institut für Buchwissenschaft an der FAU“, erläutert Julia Schilling, Leiterin des Bildungsbüros im Landkreis Forchheim.

Der Wettbewerb zur Erzählkugel war 2023 von Martin Haendl, dem damaligen Leiter des Bildungsbüros, und Karlheinz Schoofs, dem damaligen Schulleiter des Ehrenbürg-Gymnasiums, aus der Taufe gehoben worden. Beide – obwohl inzwischen im Ruhestand – wirkten auch 2024 in der Jury mit und überzeugten sich während der Preisverleihung von den reichen Früchten ihrer Vorarbeit, Karlheinz Schoofs sogar in einer aktiven Rolle als Moderator der Lesungen.

2024 wurden 13 Einzelbeiträge und 1 Klassenprojekt ausgezeichnet:

3./4. Klasse:

Nelson Obinna Alassani (Grundschule Egloffstein)

David Dötzer (Grundschule Wiesenthau)

Mila Klust (Grundschule Weilersbach)

Madison Mosert (Pestalozzischule Forchheim)

5.-7. Klasse:

Lisa Funk (Pestalozzischule Forchheim)

Melina Hetzner (Gymnasium Fränkische Schweiz)

Yara Koushan (Realschule Forchheim)

Marlene Prechter (Herder-Gymnasium Forchheim)

Klassenprojekt der Klasse 5b der Realschule Forchheim

8.-10.Klasse / Berufliche Schulen:

Pia Forstner (Gymnasium Fränkische Schweiz)

Leon Patrick Ness (Pestalozzischule Forchheim)

Elisa Scheudeck (Ehrenbürg-Gymnasium)

Sophie Götz (Staatliches Berufliches Schulzentrum)

Roman Cherkasov (Staatliches Berufliches Schulzentrum)

Die Preisverleihung fand am 15. Juli um 17:00 Uhr im Ehrenbürg-Gymnasium statt.

Projektpartner und Mitglieder der Jury 2024 sind:

Ehrenbürg Gymnasium Forchheim

Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-Nürnberg, Department Medienwissenschaft

Gemeinde Kirchehrenbach

Georg-Hartmann-Realschule Forchheim

Grundschule Egloffstein (für die Grundschulen)

Gymnasium Fränkische Schweiz

Heimatfreunde Kirchehrenbach

Herder-Gymnasium Forchheim

Landkreis Forchheim – Bildungsbüro

Ritter-Wirnt-Realschule Gräfenberg

Sonderpädagogisches Förderzentrum Pestalozzischule

Staatliche Berufsschule Forchheim

Staatliches Schulamt im Landkreis Forchheim