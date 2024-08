Veranstaltungen in und um Pottenstein vom 18.8. bis 25.8.2024

Samstag, 17.08.2024 und Sonntag, 18.08.2024

Sportlerkerwa Regenthal am Sportgelände mit Fußball, Essen, Trinken, Stimmung und Barbetrieb.

Samstag, 17.08.2024 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 17.08.2024 / Sonntag, 18.08.24

Schützenkerwa und 60 jähriges Gründungsjubiläum in Leienfels

Samstag, 17.08.2024 um 19:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: Pottensteiner Teufelspakt. Der Raubritter Ulrich bedroht mit seinen frechen Raubzügen die Gegend um Pottenstein und Gößweinstein, deshalb stellen ihm die Pottensteiner eine Falle. Ulrich entkommt schwer verletzt und flieht zur Teufelshöhle, wo er auf den Teufel trifft, der ihm einen Pakt anbietet. Wenn Ulrich dem Teufel seine Seele verschreibt, dann wird der ihm nicht nur das Leben retten, er wird ihm auch die Welt zu Füßen legen. Ulrich schließt den Pakt … aber nur, weil er am Leben bleiben will, um noch einmal seine große Liebe zu treffen, Marie, ein junges Pottensteiner Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hat. Marie irrt derweil durch den Wald, um Ulrich zu finden. In ihrer Verzweiflung begegnet sie den Geistern und Elfen, die sich im Klumpertal versammelt haben. Die Elfenkönigin verspricht ihr, sie bei ihrem Kampf um die Seele ihres geliebten Ritters zu unterstützen. Während der Teufel immer genervter ist von Ulrichs Liebe zu Marie und seinem Desinteresse an der Eroberung der Welt, streifen auch die wackeren Helden der Pottensteiner Bürgerwehr unter der Führung von Wachtmeister Holzapfel durch den Wald und stolpern von einem Abenteuer ins andere. Schließlich treffen sich alle Beteiligten an der Teufelshöhle zum letzten entscheidenden Kampf um die Seele des Ritters. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein. Am 17. August beginnt das Stück bereits 19 Uhr. Ab 21.15 Uhr 80/90-iger Jahre Party mit Radio Mainwelle – die große Faustabschlussfeier mit DJ, Lasershow und Feuerwerk um 23 Uhr.

Samstag, 17.08.2024 um 20:30 Uhr

Hexenjagd im mittelalterlichen Pottenstein. Wir schreiben das Jahr 1738 und dieses verheerende Stadtfeuer vor etwa zwei Jahren ist alleine dieser Hexe Anna zuzuschreiben. Es gibt ein halbes Dutzend Zeugen, die beobachtet haben wollen, wie die Hexe mit dem schwarzen Pulver Unheimliches vollzogen habe … Ist schwarze Magie ist im Spiel? Praktiziert sie Zauberei und ist mit dem Teufel im Bunde? Es kommt letztendlich vor dem Bürgerhaus zur Anklage. Lass dich von uns in diese Welt voller Anklagen, unheimlichen Geheimnissen aus Magie und Furcht einflößender Tatsachen entführen. Begleite den Schmied von Pottenstein und die Hexe Anna durch die mittelalterliche Stadt Pottenstein. Der Hexenjagd dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 12,00 €/Erw., 6,00 €/Kind (10 -14J). Beim Exkursionsleiter zu bezahlen oder über das OnlineTicket – einfach ausdrucken – fertig! Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051

Samstag, 17.08.2024 um 21:15 Uhr

80/90-iger Jahre Party mit Radio Mainwelle – die große Faustabschlussfeier mit DJ, Lasershow und Feuerwerk um 23 Uhr in der Schüttersmühle auf dem Festspielgelände der Faustfestspiele im Klumpertal.

Sonntag, 18.08.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 18.08.2024 um 10:30 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.

Montag, 19.08.2024 um 09:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Walderlebnisausflug mit dem Förster. Mit waldpädagogischen Aktivitäten, Spaß und ein bisschen Abenteuer erkunden wir den Wald im Klumpertal. Geplante Strecke ca. 2 Kilometer. Feste Schuhe, etwas zu Trinken und eventuell ein kleiner Snack wären sinnvoll. Der Ausflug ist nur möglich, wenn mindestens eine erwachsene Begleitperson mitgeht, gerne auch mehr. Zeit/Ort: 09.00 -12.00 Uhr am Parkplatz Gasthaus Schüttersmühle, Teilnehmerzahl: ab 5 Teilnehmer, Alter: ab 10 Jahre, Beitrag: kostenlos, Anmeldung im Tourismusbüro Tel.: 09243/70842, Leitung: Robert Lindl, Forstrevier Betzenstein, Maria Dressel

Dienstag, 20.08.2024 um 09:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Kerwa-Küchla backen wie zu Omas Zeiten. Willkommen in der Welt des Küchla-Backens! Heute möchten wir euch in die traditionelle Kunst einführen, wie sie schon unsere Omas beherrschten. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um selbst Küchla zu backen – über das Einrühren von guten Grundzutaten, den Teig schlagen, das Rollen und das Ausziehen. Genießt die Küchla am besten noch warm. Viel Spaß beim Backen und guten Appetit! Zeit/Ort: 09.00 – 15.00 Uhr Waidacher Dorfstraße 2, Pottenstein/Waidach, Teilnehmerzahl: 8 Personen, Alter: ab 13 Jahre, Beitrag: kostenlos, Anmeldung im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842, Leitung: Maria Dressel

Mittwoch, 21.08.2024 um 16:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Mountainbiken. Radtour mit dem Mountainbike durch unsere Heimat. Gefahren wird über Stock und Stein. Jeder der sich leichtes Geländes zutraut, ist recht herzlich zu einer kleinen Runde eingeladen. Über den Schlepps bei Regenthal, den Bleistein bei Graisch und nach Leienfels, fahren wir am Dachsberg vorbei durch das Hummerstal in Richtung Gewerbegebiet Pottenstein. Anschließend geht es oberhalb des Erlebnisfelsen Pottenstein durch den Golfplatz Weidenloh und über das Paradies bei Kirchenbirkig, bis wir wieder beim Soccerpark Pottenstein in Regenthal eintreffen. Bitte vergesst Euer Getränk und den Fahrradhelm nicht! Das Mountainbike sollte in einem guten Zustand sein. Bremsen, Schaltung und Reifendruck (2 bar) sollten vor der Fahrt geprüft werden. Bei Starkregen oder Gewitter wird der Termin einen Tag später um die gleiche Zeit, stattfinden. Zeit/Ort: 16:00 – 18.30 Uhr beim Soccerpark Pottenstein/Regenthal, Teilnehmerzahl: 15 Personen, Alter: ab 8 Jahre

Beitrag: kostenlos, Anmeldung im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842, Leitung: Daniel Hofmann

Mittwoch, 21.08.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Mittwoch, 21.08.2024 um 19:30 Uhr

Das Haus des Henkers – nachts im Museum. Folter und Tod gehören zu meinem Alltag. Doch ich mache die Gesetze nicht, ich führe sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Henkers und seiner gar schrecklichen Geheimnisse direkt in seine Folterkammer führen! Das Haus des Henkers dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind (12 -14J). Die Tour findet direkt im Scharfrichtermuseum Pottenstein statt! Treffpunkt ist vor dem Museum. Anmeldung erforderlich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Donnerstag, 22.08.2024 um 15:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Freude und Zeit schenken im Seniorenhaus CuraVivum Pottenstein. Wir besuchen die Bewohner des Seniorenhauses und verbringen einen kurzweiligen Nachmittag mit Spielen, Vorlesen und Unterhaltungen, der bestimmt viel Freude bereitet und lange in Erinnerung bleibt. Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! Zeit/Ort: 15.00-17.00 Uhr Seniorenhaus CuraVivum Pottenstein, Alter: 6-16 Jahre, Anmeldung im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842, Leitung: Maria Dressel

Donnerstag, 22.08.2024 um 19:45 Uhr

Fledermausführung – entdecke die wundersame Welt dieser einzigartigen Tiere der Nacht! Fledermäuse gehören nicht zu den Mäusen, obwohl sie so heißen und auch nicht zu den Vögeln, obwohl sie fliegen können. Fledermäuse bringen ihre Jungen lebend zur Welt und gehören deshalb zu den Säugetieren, So wie der Mensch. Es gibt noch mehr Besonderheiten zu entdecken, hast auch Du Dich schon mal gefragt, warum Fledermäuse eigentlich fliegen können, wie sie sich verständigen und wo sie den ganzen Winter rumhängen? Wir laufen durch die abendliche Stadt Pottenstein, lauschen den interessanten Informationen des Exkursionsleiters und spätestens bei Einbruch der Dunkelheit können wir viele Fledermäuse beim nächtlichen Ausflug sehr gut beobachten! Alter: ab 6 bis 100 Jahre, Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Tourismusbüro /Rathaus, Anmeldung: Thomas Büttner 0177/6421051, Beitrag: 5,- € für Kinder bis 15 Jahre, 10,-€ für Erwachsene

Freitag, 23.08.2024 bis 26.08.2024

Bartholomäuskirchweih in Pottenstein im Innenhof der Brauerei Mager mit Zeltbetrieb, Schausteller, Musik, Essen und Trinken und Kerwabaumaufstellen. Freitag, 23.08. ab 17 Uhr Kerwabeginn mit Baum aufstellen, ab 18 Uhr sorgen „Die Lederhosen“ für Stimmung. Samstag, 24.08. ab 19 Uhr spielen die „Kuhseng`n“. Sonntag, 25.08 ab 10 Uhr Frühschoppen und Musik mit den „Zünftig Böhmischen“, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 16.30 Uhr spielt die „Trachtenkapelle Hohenmirsberg“, ab 18 Uhr wird der Kerwabaum ausgetanzt. Montag, 26.08. ab 18 Uhr Musik mit „Flodda Dreia“. An allen Tagen ist freier Eintritt.

Freitag, 23.08.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Freitag, 23.08.2024 um 17:30 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm: Spannende Entdeckerreise für Kinder ins „Reich der Finsternis“ mit Erinnerungsgeschenk

Mit Stirnlampen ausgerüstet gibt es einen ersten Blick in das Innere der Teufelshöhle, wenn die große schwere Tür der Höhle aufgesperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fledermäuse gibt es auf den Führungswegen unter fachkundiger Leitung viel zu bestaunen. Geheimnisvoll tauchen Tropfsteine aus der Dunkelheit auf und dunkle Schatten tanzen an den Höhlenwänden. Der Höhlenführer berichtet spannend, spielerisch und altersgerecht über die abenteuerliche Welt unter der Erde und führt auch durch „geheime“ Gänge der Teufelshöhle. Und wenn das Licht ausgeht und die Dunkelheit alle umfängt, beeindruckt das auch die Vorwitzigsten der Gruppe. Habt Ihr gut aufgepasst? Dann gibt es am Ende noch ein Erinnerungsgeschenk an diese spannende Reise in die Unterwelt der Teufelshöhle Pottenstein. Bitte möglichst ohne Begleitung von Erwachsenen. Zeit/Ort: 17.30 -18.45 Uhr Teufelshöhle Pottenstein, Alter: 6-12 Jahre, Beitrag: 9,00 € (Erwachsene, wenn unbedingt notwendig 7,00 €), Anmeldung: Teufelshöhle: 09243/208 oder info@teufelshoehle.de, Leitung: Zweckverband Teufelshöhle

Freitag, 23.08.2024 um 20:15 Uhr

Die romantische Nachtwächter-Tour. Folge dem bärtigen Gesellen mit seiner Hellebarde und seiner Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt Pottenstein. Dabei erfährst DU auf dieser außergewöhnlichen Runde viel Wissenswertes über den NACHTWÄCHTER, seinen Gepflogenheiten und über das mittelalterliche Felsenstädtchen im Herzen der Fränkischen Schweiz. Finde heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt länger! Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 24.08.2014 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 24.08.2024

Bartholomäuskirchweih in Pottenstein im Innenhof der Brauerei Mager mit Zeltbetrieb, Schausteller, Musik, Essen und Trinken. 19 Uhr spielen die „Kuhseng`n“. An allen Tagen ist freier Eintritt.

Samstag, 24.08.2024 um 20:15 Uhr

Gruselführung. Begleite den Totengräber mit seinem Spaten in der Hand auf seinem Weg hoch zum Friedhof durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(10 -14J), Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 25.08.2024 ab 10:00 Uhr

Bartholomäuskirchweih in Pottenstein im Innenhof der Brauerei Mager mit Zeltbetrieb, Schausteller, Musik, Essen und Trinken, ab 10 Uhr Frühschoppen und Musik mit den „Zünftig Böhmischen“, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 16.30 Uhr spielt die „Trachtenkapelle Hohenmirsberg“, ab 18 Uhr wird der Kerwabaum ausgetanzt. An allen Tagen ist freier Eintritt.

Sonntag, 25.08.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 25.08.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.