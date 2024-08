Stadt Kulmbach investiert 70.000 Euro für die Spielplätze im Stadtgebiet

Sie sind gerade jetzt in den Sommerferien besonders gefragt: Die Spielplatzanlagen im Kulmbacher Stadtgebiet. 42 Spielbereiche unterhält die Stadt Kulmbach in ihren Stadt- und Ortsteilen. Eine große Anzahl an Plätzen, die für die kleinen und großen Nutzer sauber und attraktiv gehalten werden muss.

Eine besondere Rolle kommt hier dem städtischen Bauhof zu. „Unser Bauhofteam hat in den vergangenen Wochen auf den Plätzen wertvolle Arbeit geleistet und zum Beispiel Fallbereiche an Spielgeräten erneuert, Spielsand mit speziellen Gerätschaften gesäubert oder – falls notwendig – komplett ausgetauscht, damit Kinder und Jugendliche sicher spielen können“, sagt Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Darüber hinaus wurden auf mehreren Plätzen in die Jahre gekommene Spielgeräte erneuert. „Auf dem Spielplatz am Friedhofsweg in Mangersreuth haben wir ein neues Spielhaus aufgebaut“, berichtet der stellvertretende Bauhofleiter Michael Dörsch. Am Spielplatz Kirchleus dürfen sich die Kinder über einen neuen Rutschenturm mit Kletterwand freuen. „Und auch am Spielplatz in Burghaig am Kirchenweg haben wir eine neue Kletterwand mit Turm und Rutsche angeschafft“, ergänzt OB Lehmann. Insgesamt habe die Stadt Kulmbach ca. 34.000 Euro in die Spielplatzanlagen investiert, so das Stadtoberhaupt.

Komplett auf Vordermann gebracht wurde in den vergangenen Wochen aber auch der Spielplatz im Stadtteil Petzmannsberg entlang der Flutmulde. Teils rückte der städtische Bauhof mit schwerem Gerät an, um die Erdmassen bewegen und die Geräte fachgerecht montieren zu können. Die Stadt Kulmbach tauschte mehrere in die Jahre gekommene Spielgeräte aus und installierte Anlagen, die zuletzt auf dem Kaufplatz in der Innenstadt ihren Standort hatten, dort neu. „Ich bin mir sicher, dass das Volleyballfeld und auch die Tischtennisplatte vom Kaufplatz bei den Kindern und Jugendlichen in Petzmannsberg für jede Menge Freude sorgen werden“, sagt OB Lehmann. Darüber hinaus wurden laut Michael Dörsch die Fallbereiche der alten Spielgeräte erneuert, der Sandkasten auf Vordermann gebracht und die Zaunanlage, die den Spielplatz absichert, modernisiert. Die Kosten für diese Maßnahmen in Petzmannsberg belaufen sich auf rund 40.000 Euro.