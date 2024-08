Richtigstellung zu „Telekom Bamberg gibt ‚High Risk‘-Gebäude auf“

Pressemitteilung der Deutschen Telekom:

Richtigstellung zur Pressemitteilung der dpvkom „Telekom Bamberg gibt ‚High Risk‘-Gebäude auf“

Die Darstellung der Gewerkschaft dpvkom ist faktisch falsch.

Die Deutsche Telekom überprüft grundsätzlich ihre Standorte (Immobilien) in Deutschland regelmäßig. Diese Überprüfungen sind ein fester Bestandteil unseres normalen Geschäftsbetriebs. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Nutzung unserer vorhandenen Büroflächen zu verbessern und effizienter zu gestalten, beispielsweise durch flexible Arbeitsmodelle. Wir berücksichtigen dabei wirtschaftliche, energetische und nachhaltige Aspekte sowie den aktuellen und zukünftigen Flächenbedarf.

In der Memmelsdorfer Straße in Bamberg arbeiten Mitarbeitende der Deutschen Telekom aktuell in zwei Gebäuden, in der 209b (angemietet) und die 209a (Eigentum). Diese Gebäude werden aktuell zusammengelegt. Dabei zieht das Net Management Center (NMC) zu Jahresende in das Telekom-eigene Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft um. Das NMC wird dort weiterhin betrieben, der Umzug hat keine Auswirkungen auf die örtlichen Arbeitsplätze. Übrigens: Es wurden in den vergangenen Jahren verschiedene, zusätzliche Tätigkeiten nach Bamberg ins NMC verlagert.