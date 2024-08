Michelau testet Hochwasserschutzzaun – geänderte Bedienung im Busverkehr

Die Kreisstraße LIF13 wird im Bereich der Zufahrt Anger und der Mainbrücke in Michelau am Samstag, den 17.08.2024 in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr vollständig für den Gesamtverkehr gesperrt. Davon ist auch der entlang der LIF 13 im Bereich der Mainbrücke verlaufende Gehweg betroffen.

Grund für die rund 7-stündige Sperrung ist der probeweise Aufbau des von der Gemeinde Michelau angeschafften mobilen Hochwasserschutzdeiches durch die Freiwillige Feuerwehr Michelau, damit dieser im Ernstfall schnell und effizeint eingesetzt werden kann.

Die Bevölkerung wird gebeten, in dieser Zeit den Sperrbereich weiträumig zu umfahren und die örtliche Beschilderung zu beachten.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Bushaltestellen „Michelau Bahnhof“, „Michelau Siemensstraße“, „Lichtenfels Grundschule“ sowie „Lichtenfels Gymnasium/Kronacher Str.“ entfallen in dieser Zeit.

Die Haltestellen „Michelau Brunnen“ und „Michelau Schneyer Straße“ werden jeweils auf der gegenüberliegenden Seite bedient. Alle weiteren Haltestellen werden planmäßig bedient. Es ist aber mit Verspätungen zu rechnen.

Für die Reiseplanung ist zudem zu beachten, dass in dieser Zeit der Fußweg zwischen Bahnhof und Ortskern nicht genutzt werden kann. Zugreisende haben die Möglichkeit, bis Lichtenfels zu fahren und am dortigen Bahnhof in die Linie 1240 zu steigen.