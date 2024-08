Matinee zur Festspielzeit in der Schlosskirche Bayreuth

Unter dem Titel „Unsere liebe Frau“ präsentiert der junge Organist Felix Wunderle am Samstag, 17. August um 12.00 Uhr in der Schlosskirche Werke von J.S. Bach, Pablo Bruna und Dietrich Buxtehude. Wunderle studiert zur Zeit noch in Leipzig und hat bereits zahlreiche Preise für sein Orgelspiel erhalten. Mit einer Improvisation über Marianische Themen beendet er sein Konzert, das thematisch zum Fest Mariae Himmelfahrt passt. Der Eintritt ist frei.