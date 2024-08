Gemütliches Helferfest mit Ehrung verdienter Helfer des THW Kirchehrenbach

Zu einem gemütlichen Helferfest im kleinen Kreis lud der THW Ortsverband Kirchehrenbach seine Helferinnen und Helfer in diesem Sommer, um den Helfenden zwischen Diensten und Hochwasser-, wie EM-Einsätzen eine Zeit zur Stärkung der Kameradschaft zu gönnen.

Zusätzlich hatte die Ortsverbandsführung einen besonderen Programmpunkt vorbereitet, wozu Christian Schwarz als Vertreter der Regionalstelle Bamberg ebenfalls zur Feier geladen war.

Einige Helferinnen und Helfer wurden für ihren überdurchschnittlichen Dienst und Einsatz im THW-Ortsverband mit dem Helferzeichen in Gold, bzw. Gold mit Kranz ausgezeichnet.

Sandra Drummer trat 2017 in den Ortsverband ein und ist seit Bestehen der Grundausbildung Helferin der Bergungsgruppe. Zusätzlich unterstützt sie in Zweitfunktion als Verwaltungshelferin. Seit Gründung der THW-Minigruppe im Jahr 2021 ist sie auch hier eine elementare Stütze in dem Bereich der Jugendarbeit. Für das große Engagement für den Ortsverband und die Nachwuchsarbeit wurde Sandra mit dem Helferzeichen in Gold geehrt.

Sven Elliger war bereits seit 2016 im THW Forchheim aktiv, bevor er 2019 in den Ortsverband Kirchehrenbach wechselte. Hier ist er Helfer der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung und kümmert sich als Elektrofachkraft in kompetenter Ansprechpartner für alle Gruppen und Elektrogeräte im Ortsverband. Zusätzlich unterstützt er seit 2023 den Schirrmeister und kümmert sich verschiedene Aufgabengebiete in dem Bereich. Durch einen Führungswechsel im örtlichen Helferverein wurde er 2023 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Für seine Einsatzbereitschaft, welche über die normale Dienstbereitschaft hinausgeht, wurde ihm das Helferzeichen in Gold verliehen.

Bereits seit seiner Jugendzeit war Simon Hebendanz im THW. Begonnen in der Jugendgruppe des THW Forchheim und nach der Grundausbildung in der Fachgruppe Wassergefahren und in der Fachgruppe Verpflegung, wechselte er 2023 ins THW Kirchehrenbach. Dort ist er seither in der Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft. Zusätzlich kümmert er sich zuverlässig bei Unterstützungsanfragen anderer Helfer und Routineaufgaben, wie Werkstattfahrten, um die Erledigung dieser. Um nicht stehen zu bleiben bemüht er sich auch regelmäßig um Schulungen und Lehrgänge, um das Wissen weiter in den Ortsverband zu tragen. Für diesen Eifer wurde er mit dem Helferzeichen in Gold ausgezeichnet.

Albert Kastl kam als Quereinsteiger 2017 in den THW Ortsverband. Nach seiner Grundausbildung beteiligte er sich als Helfer und Kraftfahrer in der Bergungsgruppe. Der pensionierte Berufskraftfahrer ist jedoch mehr als nur Kraftfahrer einer Einheit. Durch seine beruflichen Kenntnisse, unterstützt er stets die anderen Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer im Umgang mit den Großfahrzeugen und unterstützt bei Transport- und Werkstattfahrten. Für diese selbstlosen Einsatz für den Ortsverband wurde Albert mit dem Helferzeichen in Gold ausgezeichnet.

Daniel Bartlmäß ist in der Bergungsgruppe mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Als Gruppenführer engagiert er sich seit nunmehr fast 10 Jahren für seine Helferinnen und Helfer in der Einheit. Mit einer Vielzahl an Lehrgängen bleibt er auf dem aktuellen Stand und überträgt das Wissen an seine Einheit und findet mit seinem Wissen für Probleme aller Art Lösungen. Auch die Grundausbildung unterstützt er seit Jahren immer wieder und kann so ehemaliger Anwärter in seinem Team schätzen. Für diese Anstrengungen wurde Daniel Bartlmäß mit dem Helferzeichen Gold mit Kranz ausgezeichnet.

Berit Kreibich ist seit 2020 im Ortsverband Kirchehrenbach und bekleidet seit 2021 die Funktion der Ausbildungsbeauftragen. In der Funktion kümmert sie sich akribisch um die Ausbildung der Helferanwärter und die Weiterbildung der Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes. Auch die Ausbildung der kleinen Jugendgruppe unterstützt sie mit ihrem fundierten Wissen, dass sie bereits in den Ortsverbänden Schwabach und Baiersdorf sammeln konnte. Zusätzlich unterstützt sie als Mitgliedes des THW-Mediateam Bayern bei Einsätzen und Übungen, um die Arbeit der Helferinnen und Helfer des THW-Landesverbandes Bayerns sichtbar zu machen. Für dieses große Kommittent erhielt Berit das Helferzeichen Gold mit Kranz.

André Krenz trat 2007 in den THW Ortsverband Kirchehrenbach ein und nach seiner Grundausbildung festigte er sein Wissen in der Bergungsgruppe, bevor er 2009 als Ortsjugendleiter eine neue Richtung im THW Kirchehrenbach einschlug. Seitdem sind zahllose Ausbildungen, Ausflüge, Freizeiten und Veranstaltungen der Jugendgruppe aus seiner Planung nicht mehr wegzudenken. Neben der Jugendarbeit im THW- Ortsverband bekleidet André seit vielen Jahren auch den Vorsitz der THW-Helfervereinigung. Auch hier sind zahllose Termine, Veranstaltungen und Besprechungen an der Tagesordnung. Fachlich bleibt André neben den Funktionen bei der Fachgruppe Logistik auf dem aktuellen Stand. Bei Einsätzen und Übungen ist er dabei und unterstützt die Kollegen der Einheit. Für diese herausragende Einsatzbereitschaft wurde er mit dem Helferzeichen Gold mit Kranz ausgezeichnet.

Nach den Ehrungen und einem gemeinsamen Essen ließen die THWler den Abend bei kurzweiligen Gesprächen im Ortsverband ausklingen.

Bericht: THW / Karoline Kötter