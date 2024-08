Birgit Partheymüller wird neue Geschäftsführerin im MINT-Zentrum Hirschaid

Das MINT-Zentrum Hirschaid freut sich, die Bestellung von Frau Birgit Partheymüller zur kaufmännischen Geschäftsführerin bekannt zu geben. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem großen Engagement für die Förderung von Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wird Frau Partheymüller das Team des MINT-Zentrum perfekt verstärken. Frau Partheymüller verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Bildungs- und Wissenschaftsbranche und hat in verschiedenen Führungspositionen bewiesen, dass sie mit innovativen Ideen und strategischem Denken herausfordernde Konzepte vorantreiben kann. Neben Ihrem exzellenten technischen Wissen bringt sie auch Erfahrung beim Aufbau von Organisationsstrukturen und Teams sowie ein großes Netzwerk ein.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit, die Zukunft des MINT-Zentrums Hirschaid aktiv mitzugestalten“, sagte Frau Partheymüller anlässlich ihrer Bestellung. „Mein Ziel ist es, die Begeisterung für MINT-Themen bei jungen Menschen zu wecken und sie auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Ideengeber des Projektes und Gründer der MINT-Zentrum Hirschaid gGmbH, Frank Seuling, möchte ich das MINT-Zentrum zu einer festen Anlaufstelle für Innovation und Bildung in der Region entwickeln.“ Ein erster Schwerpunkt des Zentrums wird das TUMO-Lernprogramm darstellen, ein kostenfreies innovatives Bildungsangebot, das Technologie und Kreativität miteinander verbindet und jedem Teilnehmenden ermöglicht, sich auf seinem individuellen „Lernpfad“ mit genau den Technologien zu beschäftigen, die sie oder ihn interessieren. Bereits Anfang 2025 starten die ersten Sessions in den acht TUMO Lernfeldern 3D-Modelling, Programmierung, Grafik-Design, Spiele-Entwicklung, Film, Fotografie, Animation und Robotik, die zukünftig wiederkehrend im MINT-Zentrum angeboten werden. Mittelfristig können am TUMO-Lernprogramm bis zu 500 Kinder und Jugendliche in fünf Sessions teilnehmen.

Seit Jahresbeginn arbeitet das Team des MINT-Zentrums Hirschaid mit Hochdruck an den Vorbereitungen. Neben der Implementierung des Lernzentrums, basierend auf einer Franchise-Vereinbarung mit TUMO Armenien, bildet der Auf- und Umbau der Gebäude im Zentrum von Hirschaid sowie deren Ausstattung einen weiteren Schwerpunkt. „Wir sind sehr glücklich, Frau Partheymüller als neue Geschäftsführerin begrüßen zu dürfen“, erklärte Frank Seuling, Geschäftsführer und Ideengeber des MINT-Zentrums Hirschaid. „Mit ihrem regionalen Netzwerk, ihrer Expertise und ihrem Engagement wird sie einen bedeutenden Beitrag beim Aufbau und der Entwicklung unsers MINT-Zentrums leisten.“ Frau Partheymüller tritt ihre neue Position ab sofort an. Das gesamte Team des MINT-Zentrums Hirschaid blickt voller Zuversicht in die Zukunft und freut sich auf die gemeinsame Arbeit.