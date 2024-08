36 neue Pflegefachkräfte starten ihre Karriere für das Klinikum Bayreuth

Mit Bravour geschafft: 36 Absolventinnen und Absolventen des Kurses 2021/24 haben ihre dreijährige Ausbildung zur examinierten Fachkraft für Gesundheits- und Krankenpflege an den Berufsfachulen der Klinikum Bayreuth GmbH erfolgreich abgeschlossen. Der Gesamtnotendurchschnitt liegt bei 2,2.

Das spricht für das Können, Wissen und Engagement der Absolventinnen und Absolventen, von denen voraussichtlich 80 Prozent an der Klinikum Bayreuth GmbH bleiben und hier ihre Karriere starten werden. Es spricht aber auch für die Qualität der Ausbildung an den Berufsfachschulen für Pflege, die neben der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten auf eine enge persönliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler setzt. So gehören etwa Einsätze auf Stationen zum Ausbildungsplan, bei denen die Schülerinnen und Schüler zwar selbst gefordert, aber nicht allein sind. Erfahrene Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter stehen ihnen zur Seite.

Angehende Pflegefachkräfte können darüber hinaus bereits während der Ausbildung einen vertieften Schwerpunkt wählen. Im jetzt zu Ende gegangenen Kurs hatten sich zehn Absolventen und Absolventinnen für die Pädiatrie (Kinderheilkunde) entschieden, weitere 26 für stationäre Akutpflege. Insgesamt haben 15 Auszubildende ihr Examen mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen.

Der Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH, Dietmar Pawlik, gratulierte den frisch examinierten Fachkräften. „Heute ist kein Endpunkt“, sagte Pawlik bei einer stimmungsvollen Abschlussfeier in der Klinik Hohe Warte. „Es ist ein Start.“ Ihre persönlichen Ziele und die Anforderungen des Krankenhauswesens werden die Absolventinnen und Absolventen nach vorne bringen. „Unsere Türen sind immer offen. Wir sind an Ihrer Seite.“

Mehr zur Pflegeausbildung an der Klinikum Bayreuth GmbH: https://karriere.klinikum-bayreuth.de/ausbildung