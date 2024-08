Vorankündigung: Das FrauenFilmFestival geht in die 8. Runde

Ausgezeichnete Filme von Regisseurinnen mit Frauen in den Hauptrollen zeigt das 8. FrauenFilmFestival in der Woche vom 26. September bis 4. Oktober 2024 im Lichtspiel Kino&Café Bamberg. Immer noch gelangen viel zu wenige Filme von Frauen in die Kinos. Um den Werken von Regisseurinnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen, laden die Veranstalterinnen auch in diesem Jahr zu sieben ganz unterschiedlichen Vorstellungen ein. Eines haben alle Filme aber gemeinsam: Frauen nehmen den Kampf auf gegen die Widrigkeiten ihres Lebens, finden Verbündete und zeigen Ihre Stärke.

„Ein kleines Stück vom Kuchen“, „Me Time – Ein Film über kinderfreies Leben und Erwartungen an Mütter“, „Feminism WTF“, „Anatomie eines Falls“, „Maria Montessori“, „Reality“ und „Die Gleichung ihres Lebens“ stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Das Festival beginnt mit „Ein kleines Stück vom Kuchen“, der Liebesgeschichte einer Seniorin, inklusive Sektempfang am Donnerstag, 26. September um 18:40 Uhr. Am 28. September um 16:45 Uhr läuft der Film ein zweites Mal im Rahmen des Festivals. Sechs Protagonistinnen und Protagonisten schildern ihre Erfahrungen mit dem Tabu-Thema Kinderlosigkeit in der Dokumentation „Me Time“, die am Freitag, 27. September um 18:30 Uhr durch ein Filmgespräch mit der Regisseurin Ayla Yildiz gekrönt wird. Am Mittwoch, 2. Oktober um 16:45 Uhr haben Kinofans erneut die Möglichkeit „Me Time“ zu sehen. „Feminism WTF“ setzt sich mit der Frauenbewegung auseinander und läuft am Samstag, 18. September um 18:40 Uhr sowie am Dienstag, 1. Oktober um 16:45 Uhr. Wer das oscarprämierte Justizdrama „Anatomie eines Falls“ bisher verpasste, hat am Sonntag, 29. September um 11:00 Uhr und am Donnerstag, 3. Oktober um 11:00 Uhr noch einmal die Chance. „Maria Montessori“ ist ein Drama über eine unfassbar starke und kluge Frau, das am Sonntag, 29. September um 16:25 Uhr – im Rahmen eines Auftritts der pädagogischen Vorständin der Montessori-Stiftung Berlin – und am Dienstag, 1. Oktober um 18:40 Uhr gezeigt wird. Den wahren Fall einer jungen Frau die durch ihre Recherchen einen Medienwirbel auslöst, zeichnet „Reality“ am Montag, 30. September um 18:40 Uhr und zum Abschluss des 8. FrauenFilmFestivals am Freitag, 4. Oktober um 16:45 Uhr. Eine ruhige und zugleich spannende Emanzipationsgeschichte läuft mit der „Die Gleichung ihres Lebens“ am Mittwoch, 2. Oktober um 18:40 Uhr und am Donnerstag, 3. Oktober um 16:45 Uhr.

Veranstalterinnen des FrauenFilmFestivals sind gemeinsam mit dem Odeon&Lichtspiel, Kino&Café, die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), die Medienbildung der Erzdiözese Bamberg, ver.di Bezirk Oberfranken-West, die Gleichstellungstellen der Stadt und des Landkreises Bamberg, das Gesundheitsamt Bamberg, unterstützt auch 2024 durch den Soroptimist International Club Bamberg-Wilde Rose.

Das FrauenFilmFestival findet vom 26. September bis 4. Oktober 2024 im Lichtspielkino, Untere Königstraße 34, Bamberg statt. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro (ermäßigt 6,00 Euro).

Weitere Informationen unter https://www.lichtspielkino.de/festival/8-frauen-filmfestival-bamberg-event/