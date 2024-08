Stadtwerke Forchheim realisieren ihren dritten Hypercharger in Forchheim

Ein zentraler Baustein der E-Mobilität ist neben der Möglichkeit, zu Hause zu laden, die öffentliche Ladeinfrastruktur, insbesondere die sogenannten Schnelllader (Hypercharger). Hier konnten die Stadtwerke erst vor Kurzem ihren zweiten Hypercharger (auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Sorge in der Bamberger Straße) realisieren. Nun geht bereits der dritte in Betrieb! Auf dem Parkplatz der Apotheke am Pilatus Campus steht nun ein neuer Hypercharger, der Elektrofahrzeuge deutlich schneller lädt als eine durchschnittliche Ladesäule.

Gut aufgestellt in Sachen E-Mobilität

Bereits seit mehreren Jahren setzen die Stadtwerke Forchheim auf Elektromobilität. Neben unserem Carsharing-Angebot (weitere Infos unter: https://www.stadtwerke-forchheim.de/unsere-leistungen/mobilitaet/carsharing-in-forchheim/) investieren die Stadtwerke in den örtlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur. So konnten bereits viele E-Ladestationen in Forchheim und in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden realisiert werden. „Die Stadtwerke Forchheim haben sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in unserer Region aktiv voranzutreiben. Die Installation des dritten Hyperchargers innerhalb eines Jahres ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Ladeinfrastruktur kontinuierlich auszubauen und unseren Bürgerinnen und Bürgern eine umweltfreundliche und effiziente Alternative zu bieten“, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim, Herr Christian Sponsel. Die Stadtwerke Forchheim investieren damit nachhaltig in die Zukunft und tragen maßgeblich zur Reduktion von CO2-Emissionen bei. „Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur schaffen wir nicht nur die notwendigen Voraussetzungen für die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen, sondern setzen auch ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz und die Innovationskraft unserer Stadt,“ so Sponsel weiter.

Auto bequem laden und einkaufen

Der neue Hypercharger ergänzt die bereits bestehenden Schnellladestationen der Stadtwerke Forchheim. Durch die ausgezeichnete Lage am Nahversorgungszentrum kann während des Ladens problemlos der Einkauf getätigt werden. Der Hypercharger verfügt über eine Ladeleistung von 150 kW und lädt damit deutlich schneller als eine durchschnittliche E-Ladestation. Zudem wird der Schnelllader – wie alle anderen Säulen der Stadtwerke Forchheim – mit 100 % zertifiziertem Ökostrom des Stadtwerke-Produkts FO | Natur betrieben.