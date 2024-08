SpVgg. Jahn Forchheim auswärts beim TSV Weißenburg

Am Mittwoch um 18.30h muss der Jahn zur „Englischen Woche“ nach Weißenburg

Mit einem torlosen Remis endete am vergangenen Freitag das Spiel gegen den ASV Weisendorf. Ein Unentschieden der besseren Sorte sahen die Zuschauer an der Kaiser-HeinrichStraße. Obwohl der Jahn nach den zahlreichen Einschuss Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit dem Sieg näher war, konnte man wiederholt nicht zu Hause einen Dreier einfahren und auch kein Tor auf heimischen Gelände erzielen. Am Mittwochabend in Weißenburg will der Jahn seine Auswärtsserie gerne halten und einen weiteren Dreier ziehen.

„Uns erwartet eine sehr schwere und intensive Auswärtspartie in Weißenburg. Bei hochsommerlichen Temperaturen müssen wir eine sehr engagierte, konzentrierte Leistung abrufen und eine hohe Bereitschaft mitbringen, um die Punkte mit nach Forchheim zu nehmen“, so Holger Denzler, der sportliche Leiter des Jahn.