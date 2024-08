Polizeibericht Hochfranken vom 13.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Erneuter Einbruch im Coburger Stadtgebiet – Einbrecher steigen in Physiotherapiepraxis ein

COBURG. In die Büro- und Geschäftsräume einer Physiopraxis brachen am vergangenen Wochenende unbekannte Täter ein und verursachten dabei Vermögens- und Sachschäden im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr bis Sonntag 18 Uhr brachen die Diebe die Praxistür des Wohn- und Geschäftsgebäude in der Seifartshofstraße auf und durchwühlten sämtliche Räume. Aus einer Schatulle entnahmen sie Kleingeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobetrags. Der Sachschaden an der Tür zur Praxis liegt bei etwa 250 Euro.

Ob der Einbruch im Tatzusammenhang mit den ebenfalls am Wochenende verübten Einbrüchen in der Alexandrinenstraße steht, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Erst nach der Auswertung und Vergleich der Tatortspuren kann dahingehend eine valide Aussage getroffen werden.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Sachdienliche Zeugenhinweise werden auch hier unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 von der Ermittlern der Coburger Polizei entgegengenommen.

E-Scooter Fahrer steht unter Drogeneinfluss

COBURG. Drogentypische Auffälligkeiten zeigte ein 42-jähriger E-Scooter Fahrer in der Nacht zum Dienstag bei einer Kontrolle im Coburger Stadtgebiet.

Bei der Überprüfung des Mannes am Montag um 23.15 Uhr in der Ketschendorfer Straße fiel den Beamten die deutliche Drogenbeeinflussung des Mannes auf. Dieser räumte auch einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme im Coburger Klinikum an. Den Roller stellten sie zur Gefahrenabwehr sicher. Gegen den 42-Jährigen wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Polizeiinspektion Kronach

Pedelec verunfallt alleinbeteiligt

Kronach: Am Montagvormittag gegen 10:20 Uhr kam es im Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zur besagten Zeit die Rodacher Straße stadtauswärts in Richtung „Frische Quelle“. Auf Höhe der Einmündung in die Friedhofstraße geriet der Fahrer rechts gegen den Bordstein und stürzte. Der 73-jährige Fahrzeugführer zog sich bei dem Sturzgeschehen Verletzungen an der Stirn und einen Cut unter dem linken Auge zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in die Helios-Klinik verbracht.

Schmierereien hinterlassen

Stockheim: Im Ortsteil Haig trieben in der Zeit von Freitag bis Montag Schmierfinken ihr Unwesen. In der von Cramer-Klett-Straße beschmierten sie mit einem schwarzen Edding-Stift diverse Baufahrzeug und eine Baustellentoilette mit politischen Schriftzügen wie beispielsweise „Nazi“ oder „Fck AFD“ und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 200,- Euro. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Fahrt endete an LIDL-Hauswand

Neudrossenfeld – Am 12.08.2024 gegen 23:31 Uhr fuhr ein alkoholisierter Autofahrer Runden auf dem Firmengelände J.N.T. Dabei touchierte er einen Lkw und fuhr anschließend durch einen Zaun zum angrenzenden Nachbargrundstück. Dort kam er dann an der Hauswand zum Stehen. Es entstand ein ca. 0,5 x 1 m großes Loch. Beim Aufprall wurde der eCall ausgelöst. FFW und THW setzten den Pkw um und schlossen provisorisch das Loch. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt ins KH nach BT verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 80.000,– Euro. (Bild-002)

Fahrraddiebstahl

Kulmbach – In der Zeit vom 11.08.2024, 19:30 Uhr bis 12.08.2024, 07:00 Uhr wurde in der Webergasse ein dunkel lilafarbenes gesprenkeltes Scott MTB, welches vor dem Anwesen mittels Kabelschloss gesichert war, entwendet. Wer Hinweise über den Verbleib des Bike’s machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Rollerdiebstahl

Mainleus – In der Zeit vom 11.08.2024, 12:00 Uhr bis 12.08.2024, 05:30 Uhr wurde ein auf der Terrasse abgestellter Roller entwendet. Dieser konnte aber ca. 200 Meter entfernt auf einem Feldweg gefunden werden. Bei dem Roller wurde die Seitenverkleidung beschädigt. Ein Versuch es kurzzuschließen misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,– Euro. Wer Hinweise geben kann möge sich bitte an die Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung setzen.