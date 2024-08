Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 13.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

BAMBERG. Aus einer Scheune einer Baustelle in der Dr.-Martinet-Straße wurden zwischen Freitag, 26.07.2024 und Freitag, 09.08.2024 mehrere Werkzeuge entwendet. Unbekannte stahlen Schlagbohrhammer, Dosenbohrer und Mauerschlitzer im Wert von ca. 2.600 Euro.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die zu genanntem Zeitpunkt etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Genügend Geld wäre dabei gewesen

BAMBERG. Montagabend konnten in einem Lebensmittelladen in der Luitpoldstraße ein 20- und 21-Jähriger beim gemeinschaftlichen Diebstahl beobachtet werden. Die Beiden wollten Kaustreifen im Wert von ca. 2,70 Euro aus dem Laden schmuggeln und wurden von einer Angestellten aufgehalten. Die Beiden hätten sich die Kaustreifen schon „leisten“ können. Der 21-Jährige hatte bei Durchsuchung der Polizei 280 Euro einstecken.

Renitente Rentnerin will den Laden nicht verlassen

Eine Stunde später wurde die Polizei Bamberg-Stadt in die Magazinstraße in ein Lebensmittelgeschäft gerufen. Dort hielt sich eine 75-Jährige, trotz Hausverbots auf. Der Aufforderung, den Laden zu verlassen kam sie nicht nach. Im Gegenteil, sie öffnete sich noch eine Flasche Wasser und trank daraus. Auch der Aufforderung durch die Polizei, den Laden zu verlassen kam die Rentnerin nicht gleich nach. Sie musste und unter großem Widerstand aus dem Laden gebracht werden.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Ein am Laurenziplatz abgestelltes graues Pedelec der Marke Cube wurde im Laufe des Sonntags entwendet. Das Fahrrad im Wert von ca. 3.000 Euro wurde dort gegen 14:00 Uhr abgestellt und abgesperrt. Als der Besitzer um ca. 23:30 Uhr zu seinem Rad zurückkam, musste er feststellen, dass es samt Schloss gestohlen wurde.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Nach Brand 10.000 Euro Schaden an Gartenhütte

BAMBERG. Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Coburger Straße. Dort stand eine Hütte in Vollbrand und wurde großflächig zerstört. Laut Feuerwehr wurde vermutlich die Dachpappe durch die Sonne so erhitzt, dass sie sich entzündete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

HIRSCHAID. Am Mittwoch, den 7. August, beschädigte ein Unbekannter zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr auf den Mömax-Parkplatz einen Pkw. Mit einem spitzen Gegenstand hinterließ er auf der rechten Fahrzeugseite einen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Körperverletzungen

MEMMELSDORF. Auf einen Feldweg Richtung Weichendorf kam es am Montagabend zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 46-jähriger Radfahrer traf auf einen 60-jährigen Spaziergänger, dessen Hund ins Rad lief und es zu einer leichten Berührung kam. Daraufhin schubste der Hundebesitzer den Mann vom Fahrrad, wodurch dieser in den Straßengraben fiel und leicht verletzt wurde. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Diebstähle

SCHESSLITZ. Bereits in der Zeit vom 26. bis 28. Juli wurde an der Kreisstraße bei Stübig, in Fahrtrichtung Landkreisgrenze, ein Streugutbehälter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

HALLSTADT. Am Gründleinsbach ereignete sich zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen ein Diebstahl aus einem Pkw. Ein Unbekannter entwendete aus einem versperrten Pkw, VW/Caddy, eine Kühlbox, Münzgeld, einen Führerschein und den Fahrzeugschein für das Fahrzeug und einen Anhänger. Die Kühlbox wurde ca. 100 Meter von der Tatörtlichkeit auf dem Gehweg aufgefunden. Es entstand somit ein Schaden in Höhe von ca. 30 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

HIRSCHAID. Montagnacht wurde der Fahrer eines E-Scooters, der mit einem Mitfahrer durch die Unterführung fuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-Jährige gab auf Nachfrage zu, zuletzt vor drei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass er zuerst zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und dann seiner Mutter übergeben wurde. Der 17-jähriger Mitfahrer wirkte sichtlich nervös. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm Cannabis gefunden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Fußstreife unterbindet Cannabiskonsum

BAYREUTH. Eine Kontrolle im Bayreuther Hofgarten führte Montagnachmittag zur Sicherstellung eines Joints und zu zwei Anzeigen.

Gegen 17 Uhr war eine Fußstreife der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth im Hofgarten unterwegs. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie sich zwei Männer offensichtlich einen Joint teilen und diesen konsumierten. Die Streife stellte das Rauschmittel sicher und leitete Bußgeldverfahren ein. Ein 28-Jähriger, der seinen Joint an einen 36-jährigen Bekannten weitergegeben hatte muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Konsumcannabisgesetz verantworten zudem liegen Verstöße gegen die Parkverordnung Hofgarten vor, da dort der Konsum auch von Cannabisprodukten verboten ist.

Zwei Brandlegungen im Stadtgebiet

BAYREUTH. Unbekannte legten zwei Brände in den frühen Morgenstunden, es entstand Sachschaden.

Gegen 02:30 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt die Mitteilung über einen Brand in der Meistersingerstraße. Der brennende, vor einem Anwesen abgelegte, Sperrmüll konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass keine weiteren Schäden entstanden.

Ein weiterer aufmerksamer Bürger teilte über Notruf einen Brand in der Hindenburgstraße bei der dortigen Holzbrücke mit. Auch hier konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Unbekannte zündeten Papier an, wodurch Teile der Holzbalken angekokelt wurden.

In beiden Fällen wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen. Die Polizei sucht nun nach Personen, die evtl. Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 entgegen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Alkohol im Straßenverkehr

Wiesenttal. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagabend in Streitberg stellten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt Alkoholgeruch bei einem 71-jährigen Pkw-Fahrer fest. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, es folgte eine Blutentnahme. Den Herren erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Verbotene Kanufahrt

Gößweinstein. Am Montagabend teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizeiinspektion Ebermannstadt vier Kanufahrer mit, welche verbotenerweise gegen 20.30 Uhr noch auf der Wiesent in Behringersmühle unterwegs waren. Die Personen wurden durch eine Polizeistreife an der Ausstiegsstelle angetroffen. Da das Befahren von Gewässern in der Zeit von 17.00 bis 09.00 Uhr nicht gestattet ist, erwartet jeden der Bootsnutzer eine Anzeige gemäß dem Bayrischen Wassergesetz.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Gegen Mittag befuhr ein LKW-Fahrer die Bayreuther Straße in südliche Richtung. Dort fuhr er rechts auf eine Kiesfläche und touchierte beim Zurücksetzen ein Verkehrszeichen. Nach Begutachtung des Schadens, richtete er das Schild wieder auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.150 EUR.

Pinzberg. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer stand an der mobilen Lichtsignalanlage in der Hauptstraße, als ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegenkam. Hierbei kam es zu einer Berührung beider Außenspiegel, was zu einem lauten Schlag führte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR.

Diebstähle

Forchheim. Am Abend tätigte ein 33-Jähriger seinen Einkauf in einem Supermarkt in der Hafenstraße. Hierbei bezahlte er lediglich einen Teil seiner Ware. Als er von der Filialleitung darauf angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass er noch eine unbezahlte Flasche Amaretto im Wert von 5,49 EUR einstecken hatte. Daraufhin wurde ihm ein lebenslanges Hausverbot erteilt, sowie ein Strafantrag gestellt.

Sonstiges

Neunkirchen am Brand. Am Montagmorgen wurde in der Nähe eines Feldwegs in Richtung Rosenbach ein freilaufender Hund gemeldet. Dieser nahm ein Rehkitz ins Maul und lies erst nach mehrmaliger Aufforderung des Halters wieder ab. Das Rehkitz wurde hierbei an beiden Vorderbeinen verletzt und war nicht mehr in der Lage sich fortzubewegen. Der Hundehalter meldete dies nicht und flüchtete anschließend fußläufig mit seinem Hund. Das Rehkitz musste letztendlich erlöst werden. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.