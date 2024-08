Landkreis ERH bietet kostenloses VGN-Tagesticket für Neubürgerinnen und Neubürger

Willkommenskampagne des VGN in Kooperation mit dem Landkreis

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat die Willkommenskampagne für Neubürgerinnen und Neubürger in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) im Landkreis vorgestellt. Ab sofort können alle, die neu in den Landkreis ziehen und sich ummelden, ein kostenloses TagesTicket für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhalten. Ziel der Kampagne ist, die vielfältigen Möglichkeiten des VGN entspannt kennenzulernen. Besonders Menschen in Umbruchsituationen, die sowieso gerade ihre Mobilitätsgewohnheiten in einer für sie neuen Umgebung überdenken und neu erlernen müssen, könne so der Zugang zu nachhaltiger Mobilität im Landkreis leichter fallen: „Das ist ein freundlicher Willkommensgruß für Neuzugezogene, unseren ÖPNV entspannt und kostenfrei kennenzulernen. Ich freue mich, wenn dieses Angebot den Einstieg in das Leben in unserem schönen Landkreis erleichtert,“ betont Landrat Alexander Tritthart beim symbolischen Start der ÖPNV-Kampagne am Landratsamt in Erlangen. Symbolisch für die Gemeinden im Landkreis nahm Anne Schmidt vom Einwohnermeldeamt Möhrendorf gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Fischer die ersten Gutscheine entgegen.

Kostenloses TagesTicket für Erwachsene

Alle volljährigen Personen, die ihren Wohnsitz in den Landkreis ERH verlegen und sich ummelden oder innerhalb des Landkreises ummelden, erhalten einen Gutscheincode für ein Schnupper-TagesTicket Plus. Dieser Gutschein lässt sich auf der Webseite des VGN unter vgn.de oder in der VGN-App, die in allen gängigen App-Stores erhältlich ist, bis 31. Dezember 2024 einlösen.

Gültigkeit und Einlösung

Das TagesTicket Plus bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Es ist in der Preisstufe 10 (VGN-Gesamtraum) gültig und ermöglicht beliebig viele Fahrten im gesamten VGN-Gebiet an einem Tag oder über ein Wochenende (bei Einlösung am Samstag gilt das Ticket auch für Sonntag). Das Ticket kann von bis zu sechs Personen genutzt werden, davon maximal zwei über 18 Jahre, und erlaubt zudem die Mitnahme von Fahrrädern und einem Hund anstelle von Personen. Die Aktion läuft bis 31. Dezember 2024.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Willkommenskampagne und zur Nutzung des TagesTickets steht die Webseite des VGN zur Verfügung. Zusätzlich können Anfragen per E-Mail an info@vgn.de gerichtet werden.