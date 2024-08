Kindertheater „Rumpelstilzchen“ in der Teufelshöhle

Am Freitag, den 16.August um 18 Uhr findet das nächste Kindertheater auf der Höhlenbühne der Teufelshöhle statt. Das Ensemble „Krowies Puppenbühne“ spielt das bekannte Märchen „Rumpelstilzchen“.

Die arme Müllerstochter soll für den jungen König Stroh zu Gold spinnen. Nur mit Hilfe des hinterlistigen Rumpelstilzchens kann sie diese schwierige Aufgabe meistern. Doch als Preis für seine Dienste will Rumpelstilzchen teuer bezahlt werden. Nicht genug, dass es den Ring und das Halsband der Müllerin nimmt, nein, ihr erstes Kind will es haben… Rumpelstilzchen ist ein altbekanntes Märchen der Gebrüder Grimm. Die KROWIES setzen das klassische Märchen in traditionelles Handpuppentheater um. Alle Puppen und Bühnenbilder sind liebevoll handgemacht und mit viel selbstkomponierter pfiffiger Musik garniert. Das Märchen dauert etwa 45 Minuten und ist für Kinder ab etwa vier Jahren geeignet. Karten zum Preis von 8 Euro (Erwachsene) und 6 Euro (Kinder) sind im Vorverkauf unter info@pottenstein.de, telefonisch unter 09243/70841 oder im Tourismusbüro Pottenstein erhältlich und können gerne an der Abendkasse hinterlegt werden. Einlass ist ab 17.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl – und die Kinder sitzen immer vorne.