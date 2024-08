Baur SV-Doppel Monat/Kornitzky werden Zweite bei Stadtsteinacher Schübel-Cup

Am zweiten August-Wochenende fand wieder das Doppelturnier um den Schübel-Cup beim TC Stadtsteinach statt. In der Herrenkonkurrenz trat mit Kevin Monat und Dr. Stefan Kornitzky auch das im Vorjahr siegreiche Doppel vom Baur SV Burgkunstadt an. In der ersten Runde konnten sich beide mit einer guten Leistung souverän gegen Fiessmann/Will vom gastgebenden Verein durchsetzen.

Im anschließenden Halbfinale kam es zur Wiederholung des Vorjahresendspiels gegen Christoph Rusam und Lazar Popovic (TC am Lerchenbühl Bayreuth). Auch der Verlauf des Spiels glich dem des Vorjahres. Nach souveränem ersten Satz für die Baur SV-Spieler, konnten die Bayreuther den zweiten Satz enger gestalten. Nachdem Monat/Kornitzky bei 4:4 nicht konsequent genug agierten, mussten sie in den Matchtiebreak. Hier hatten sie das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite und konnten den zweiten Matchball zum 11:9 verwandeln.

Das Finale bestritten beide anschließend gegen das topgesetzte Duo bestehend aus dem für Ruhla spielenden Burgkunstadter Noah Schmiedel und dem Bamberger Maximilian Drechsler. In einer engen Partie wurde über zweieinhalb Stunden hochklassiges Tennis geboten. Am Ende hatten Monat/Kornitzky sowohl im ersten als auch im zweiten Satz jeweils im Satztiebreak knapp das Nachsehen und freuten sich deshalb nach einem 6:7 und 6:7 über einen guten zweiten Platz.

In der zeitgleich ausgetragenen Damenkonkurrenz gewannen die Baur SV-Damen Julia Fischer/Julia Wimmer außerdem die Nebenrunde. Nach einer knappen Matchtiebreak-Niederlage gegen die späteren Finalistinnen Huber/Ocker (TC Stadtsteinach) bezwangen sie sowohl Schwalbe/Spitznagl (Plauen/Scheppach), als auch Till/Möckl (Trebgast/Emtmannsberg) sowie Kunz/Allstadt (ATS Kulmbach) jeweils in zwei klaren Sätzen.

Dr. Stefan Kornitzky, Baur SV