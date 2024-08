„…wunderbar sind deine Werke!“ Naturfotographien aus Bayreuth und Oberfranken

In den Sommerferien 2024 sind in der Stadtkirche Fotografien von Andreas Fery zu sehen. Der Oberösterreicher entdeckte schon früh vom Großvater seine Liebe zur Natur. Seit 2006 lebt der Leiter des Leibniz Instituts für Polymerforschung zu Dresden in Bayreuth und verliebte sich schnell in die vielfältige fränkische Landschaft, die er bei vielen Wanderungen durchstreifte. Besonders während der Lockdown-Perioden bildete das intensive Wahrnehmen der Natur bei „Fotosafaris zu Fuß“ einen wichtigen Anker und Fixpunkt und eine Kraftquelle. In der fränkischen Natur sieht er einen subtilen Wechsel zwischen Wald und Wiese, Felsen und Flüsschen und Teichlandschaften, der den besonderen Charme der hiesigen Natur ausmacht. So gibt es viel zu entdecken, und die Ausstellung soll ein wenig mit auf solche Entdeckungsreisen nehmen. Vom Spiel von Licht und Schatten im Herbst, über die strenge Schönheit der Winterlandschaften in die Vogelwelt des Frühlings und die Insektenwelt des Sommers. Die Bilder werden bis zum 9. September in der Stadtkirche gezeigt und im Anschluss meistbietend in der Stadtmission und zugunsten der Stadtmission verkauft.

