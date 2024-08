Willi Leichauer ist seit 77 Jahren beim VdK Hof

Gleich zwei ganz besondere Jubiläen konnte dieser Tage Willi Leichauer feiern. Zum einen beging er seinen 98. Geburtstag, und zum anderen gehört der ehemalige Schreinermeister mit eigenem Betrieb seit nunmehr 77 Jahren dem VdK-Sozialverband an; er ist damit das Mitglied mit der längsten Verbandszugehörigkeit im Hofer Land. Leichauer hat 1947 den VdK in Stammbach mitbegründet und ist dem Verband als einzigem Verein auch im hohen Alter treu geblieben! Seit drei Jahren lebt der „VdK-Mann der ersten Stunde“ mittlerweile im Seniorenhaus am Waldstein in Zell, wo er sich sehr wohl fühlt. Zwar wollen die Beine nicht mehr so recht, doch nimmt der geistig rege Jubilar aktiv am Geschehen im Haus teil und hält sich mit filigranen Malarbeiten fit, welche rundum Beachtung finden. Zu seiner regelmäßigen Lektüre gehören die VdK-Zeitung und das in Stammbach erscheinende örtliche Mitteilungsblatt sowie gelegentlich die Frankenpost als Informationsquellen. Natürlich nahmen das Zeller Gemeindeoberhaupt Horst Penzel sowie eine Abordnung des VdK mit Kreisvorsitzendem Bert Horn, Frank Stolper und Edeltraud Wagner die Gelegenheit wahr um Willi Leichauer sowohl zu seinem hohen Geburtstag sowie zur Mitgliedschaft im VdK zu gratulieren. Bei Kaffee und Kuchen entspann sich ein reger Austausch, in dessen Verlauf der Jubilar so manche Begebenheit aus seinem langen Leben zu berichten wusste.

