SPD Bamberg & SPD Bamberg-Gaustadt laden zu Gaustadter Grillfest ein

Die SPD Bamberg-Gaustadt lädt gemeinsam mit der SPD Bamberg zu einem gemeinsamen Grillfest mit Bürgersprechstunde ein. Die Veranstaltung wird am 30. August 2024 beim Kleingartenverein Schwarze Brücke, Heinrich-Semlinger-Straße 18, 96047 Bamberg, ab 18 Uhr stattfinden.

Unter dem Motto „Grillen – Gaustadt – gute Zeit!“ lädt die Bamberger Sozialdemokratie zum regen Austausch bei sommerlichen Temperaturen ein. Neben herkömmlichen Grillspezialitäten werden auch vegetarische Optionen angeboten.

„Für uns als SozialdemokratInnen in Bamberg ist der persönliche Austausch mit der Bürgerschaft vor Ort ganz entscheidend – nicht nur in, sondern auch außerhalb der Wahlzeit“ ,so SPD-Kreisvorsitzender Olaf Seifert. Die Ortsvereinsvorsitzende Ingeborg Eichhorn fügt an „Als neu gewählter Vorstand wollen wir selbstverständlich in den Austausch mit den Gaustadter Bürgerinnen und Bürgern kommen. Da ist so ein kleines Grillfest ein guter Anlass, um in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Der Ortsverband Gaustadt und der Kreisverband Bamberg-Stadt hoffen auch zahlreiches Erscheinen der BürgerInnen in Gaustadt und der GenossInnen in Stadt und Landkreis.