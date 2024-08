Sommer-Galerie im Landratsamt Bayreuth

Erster Aktions-Donnerstag am 15. August

Seit Anfang August und bis zum 25. September ist im Foyer des Landratsamts zu den regulären Öffnungszeiten – montags und dienstags von 7:30 bis 14 Uhr, mittwochs von 7:30 bis 12 Uhr, donnerstags von 7:30 bis 17 Uhr, an den Aktions-Donnerstagen bis 18 Uhr, und freitags von 7:30 bis 13 Uhr die Sommer-Galerie, eine Kunstausstellung in ganz besonderem Format zu sehen. Die Sommer-Galerie ist eine anwachsende Ausstellung mit öffentlichen Aktionstagen, sie macht Begegnungen möglich – zwischen den Künstlern mit verschiedenen Stilrichtungen untereinander, aber auch mit dem interessierten Publikum.

Am ersten öffentlichen Aktionstag der Sommer-Galerie am Donnerstag, 15. August, lassen sich von 14 Uhr bis 18 Uhr die Malerin Karin E. Pollak und der Maler Siegfried Gubitz bei ihrem kreativen Schaffen über die Schulter schauen.

Siegfried Gubitz setzt mit seiner speziellen Aquarelltechnik optische Highlights. Seit 2016 entwickelte er ein ständig verfeinertes Faible für diese Technik. Seine Motive findet er in der Natur, speziell in der Botanik. „Da gibt es unendlich viel zu entdecken, beim genauen Hinsehen auch überraschende Details.“ – Ein reicher Fundus, aus dem Gubitz schöpft.

Karin E. Pollak Künstlerin, Kostüm- und Bühnenbildnerin und unermüdliche Reisende, schafft Bilder, in denen das scheinbar Feste plötzlich in eine dunstige Region übergeht. Eines aber bleibt in den Skizzen und den Gemälden immer gleich: der elegante Strich, schwungvoll wie auch ihre Unterschrift. Kräftige Kohlestriche auf Acryl: das ist ihr Markenzeichen. Pferdestudien und Menschenbilder, imaginäre Architekturen und verschwimmende Konturen: aus diesen Polen besteht zwischen dem Theater und dem wahren Leben die vielfältige Welt der kreativen Künstlerin.

Die nächsten öffentlichen Aktions-Donnerstage, die Kontakt und Austausch ermöglichen, werden jeweils von 14 bis 18 Uhr diese Künstlerinnen und Künstler gestalten:

22. August: Sarah Trautner und Sonja Schmidt

29. August: Anja Goldammer und Karin E. Pollak

5. September: Christel Gollner und Merle Neumann

12. September: Stefanie Gekle und Bruno Tölzer

19. September: Selin Iger und Iris Hetz

Das Besondere: Nach jedem Aktions-Donnerstag wächst die Galerie an, denn jede Künstlerin bzw. jeder Künstler lässt das entstandene Werk – oder ein anderes – in der Ausstellung. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen!

Den Abschluss der Sommer-Galerie bildet die Finissage am Donnerstag, Mittwoch, 25. September 2024, um 17 Uhr.

Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamts besucht werden – und an den öffentlichen Aktions-Donnerstagen jeweils bis 18 Uhr.