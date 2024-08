Sicher zur Bamberger Sandkerwa mit dem Sandkerwa-Express

Landkreis Bamberg und Kommunen finanzieren Sandkerwa-Express 2024.

Damit die Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger am Sandkerwa-Freitag und Sandkerwa-Samstag ohne Parkplatzsorgen in die Innenstadt und bequem zurück nach Hause kommen, finanzieren der Landkreis Bamberg und fast alle Kommunen in diesem Jahr erstmals gemeinsam den Sandkerwa-Express. Die Fahrten werden auch in diesem Jahr durch die Regionalbusunternehmen Basel, Hasler, Hümmer, Metzner, Metzner-Hennemann, Spörlein und Stütz durchgeführt.

Die Hin- und Rückfahrt kostet 10,00 Euro. Die Rückfahrten erfolgen zwischen 23:45 Uhr und 2:30 Uhr von der Haltestelle Markusplatz oder von der Haltestelle ZOB (Südliche Promenade, Bussteige R, S, T). Von der Haltestelle Tiefgarage Geyerswörth fahren in diesem Jahr keine Busse ab, diese wurde durch die Haltestelle ZOB ersetzt.

Die Fahrpläne sind in der Infothek im Landratsamt Bamberg, in den Gemeindeverwaltungen, den Geschäftsstellen der Sparkasse Bamberg und bei den Busunternehmen erhältlich.

Online sind die Fahrpläne zu finden unter www.landkreis-bamberg.de/Aktuelles-Projekt