Reitclub am Kulm: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr und Ausblick auf die Zukunft

Der Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr und der Ausblick auf die Zukunft sowie Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Reitclubs am Kulm.

In den Berichten der Vorstandschaft zog Vorsitzende Renate Schupfner von den Aktivitäten und Entwicklungen des Vereins im letzten Jahr eine positive Bilanz. Besonders hob sie die regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen hervor, die stets am ersten Freitag jedes zweiten Monats abgehalten wurden. Kassiererin Nicole Kapustensk, präsentierte die finanzielle Lage des Vereins und machte deutlich, dass trotz gestiegener Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und Veranstaltungen das Jahresergebnis erneut ein Defizit aufwies. Die Ausgaben für Löhne, Futterkosten und Tierarztbehandlungen blieben die größten Posten, während das Darlehen des Vereins mit einem Betrag von 49000 Euro weiterhin eine finanzielle Herausforderung darstellt.Eva Lohner, die stellvertretend für den Sportwart sprach, präsentierte die Statistik der Reitstunden und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Besonders erwähnenswert waren die insgesamt 3.735 Reitstunden, deren Anzahl stabil blieb, während die Teilnahme an Longenstunden und geführten Ausritten zurückging. Besonders positiv hervorgehoben wurden die erfolgreiche Durchführung mehrerer Veranstaltungen , darunter die gut besuchten Ferienprogramme und die Vereinsmeisterschaft. Im Bereich der Jugendarbeit betonte Angela Raps die Vielzahl an Aktivitäten, die das Vereinsleben für die jüngeren Mitglieder bereicherten. Neben Jugendarbeitsdienste, Reitstunden und Ferienprogrammen wurden auch zahlreiche Geburtstagsfeiern und spezielle Events wie Ponywellness und Glitzertattoos organisiert. Diese Veranstaltungen erfreuten sich großer Beliebtheit und trugen maßgeblich zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Nach der Vorstellung der Berichte bestätigten die Kassenprüferinnen Susanne Stark und Andrea Riedel die korrekte Kassenführung. Daraufhin wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Ein besonderes Highlight der Versammlung war der Tagesordnungspunkt der Ehrungen, bei dem mehrere langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet wurden. Christine Kohnert erhielt eine besondere Ehrung für 45 Jahre Mitgliedschaft im Reitclub am Kulm. In einer emotionalen und nostalgischen Rede ließ sie die Anfänge des Reitunterrichts im Verein Revue passieren und begeisterte die Anwesenden mit ihren Erinnerungen und Anekdoten. Sie betonte den ideellen Wert des Vereins und hob hervor, wie sich die Vereinsarbeit im Laufe der Jahre entwickelt hat. Weitere Ehrungen gingen an Helmut Bayer für 40 Jahre, Eva Lohner für 25 Jahre, Angelika Erhardt für 20 Jahre, Ines Sollfrank für 15 Jahre sowie Janina Hösl, Anna Kelch und Andrea Sertl, die jeweils für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent als Zeichen der Anerkennung.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurden zukünftige Projekte und aktuelle Herausforderungen des Vereins besprochen. Renate Schupfner kündigte an, sich im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl zu stellen, um eine Pause einzulegen. Weiterhin berichtete sie von notwendigen Veränderungen im Stallbereich, die in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt geplant sind, um tierschutzrechtlichen Anforderungen zu genügen. Ein weiteres Thema war die Gesundheit des Pferdes Penny, das aufgrund von Atemproblemen in die Klinik musste. Der Verein hat sich daraufhin ein Inhaliergerät angeschafft, das auch an Mitglieder verliehen werden kann. Zum Abschluss wurde auf das bevorstehende Reiterfest am 8. September hingewiesen und die Notwendigkeit eines bevorstehenden Arbeitsdienstes betont, bei dem unter anderem der Stall gesäubert und altes Stroh entsorgt werden soll. Alles rund um das Pferd erfahren Kinder ab fünf Jahre im Rahmen des Ferienprogramms beim Schnupperreittag des Reitclubs am Kulm in Guttenthau am Dienstag, 13. August. Von 14 bis 17 Uhr werden die Stallungen gezeigt, wird gesattelt, getrenst und anschließend geritten. Ebenso wird gebastelt und werden Pferde angemalt. Die Versammlung endete mit einem Dank an alle Anwesenden, insbesondere an Vanessa Gutte, die für ihre Unterstützung lobend erwähnt wurde.