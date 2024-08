Polizeibericht Hochfranken vom 12.08.2024

Polizeiinspektion Coburg

Drei Einbrüche in Anwaltskanzleien und Arztpraxis

COBURG. Einbrecher stiegen am vergangenen Wochenende in zwei Rechtsanwaltskanzleien und eine Arztpraxis in Coburger Stadtgebiet ein und verursachten dabei nicht unerhebliche Sachschäden.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich die Unbekannten unberechtigten Zugang zu drei Gebäuden in der Alexandrinenstraße und durchwühlten die Kanzleien und die Praxisräume. Die Einbrecher entwendeten Bargeldbeträge im dreistelligen Eurobereich und hinterließen teilweise Sachschäden an Fenstern und Türen. Die Coburger Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Alexandrinenstraße bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 an die Ermittler der Coburger Polizeiinspektion zu wenden. Die Beamten ermitteln in allen Fällen wegen Einbruchdiebstahls.

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

GRUB AM FORST, LKR. COBURG. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag einen 74-Jährigen in die Notaufnahme des Coburger Klinikums.

Der Radfahrer war mit seinem Zweirad um 16.45 Uhr auf einem Feldweg im Bereich der Gemeinde Grub am Forst unterwegs und wollte von einer Spurrinne auf den erhöhten Teil des Feldweges wechseln. Hierbei verdrehte sich das Vorderrad und der 74-Jährige stürzte. Der Mann zog sich Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in die Notaufnahme des Coburger Klinikums transportiert werden. Ein Fremdverschulden schließen die Coburger Polizisten aus und nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf.

Polizeiinspektion Kronach

Segway ohne Versicherungsschutz

Küps: In der Kanzleistraße in Johannisthal wurde am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr ein Junger Mann mit seinem Segway angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dem Beschuldigten wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen div. Verkehrsdelikte.

„Schwarzangler“ geht stiften

Marktrodach: Die Polizei Kronach ermittelt derzeit in einem Fall der Fischwilderei. Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr hatte der Fischereiberechtige für den Bereich der „Wöhrleinsmühle“ einen sog. „Schwarzangler“ festgestellt. Als der Anzeigeerstatter den Unbekannten ansprach, gab dieser Fersengeld und ließ sein mitgeführtes Fahrrad und seinen Rucksack vor Ort zurück. Im Rucksack des Unbekannten konnte vier kleine Fische aufgefunden werden, die offensichtlich kurz zuvor geangelt wurden.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw beschädigt und weg

Mainleus – Am 10.08.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde ein silberner VW Golf an der Stoßstange hinten mittig eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,– Euro. Abgestellt war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt auf dem LIDL Parkplatz. Der Unfallverursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden. Wer etwas gesehen hat, möge sich bitte mit der Polizei in Kulmbach unter 09221 / 609-0 in Verbindung setzen.

Fahrraddiebstahl

Kulmbach – Im Zeitraum 10.08.2024, 09:00 Uhr, bis 11.08.2024, 12:00 Uhr, wurde in der Albert-Ruckdeschel-Straße ein, vor dem Anwesen, versperrtes Rad entwendet. Es handelt sich dabei um ein rotes Trek Mountainbike im Wert von ca. 200,– Euro. Wer etwas beobachte hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Schildkröte flitzt durch Kulmbach

Kulmbach – Am 11.08.2024, gegen 18:00 Uhr, kam ein Herr zur Dienstelle und verkündete, dass „diese Schildkröte durch das Arnetsgässchen rannte“. Er hatte sie natürlich eingefangen und zur PI Kulmbach gebracht. Die Schildkröte wurde wohlbehalten zum Tierheim gebracht, wo sie auf ihren Besitzer wartet.