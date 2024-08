Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 12.08.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Freitag gegen 22:40 Uhr entwendeten Unbekannte ein in der Oberen Sandstraße abgestelltes graues Pedelec. Der Eigentümer stellte es dort für ein paar Minuten unversperrt ab. Das Damenrad der Marke Raleigh hat einen Wert von ca. 800 Euro.

Zu betrunken, um aufs Fahrrad zu steigen

BAMBERG. Eine Streife der Polizei Bamberg-Stadt konnte am Sonntagabend einen 56-Jährigen in der Memmelsdorfer Straße dabei beobachten, wie er erfolglos versuchte, auf sein Fahrrad zu steigen. Bei einer Kontrolle kam den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab 1,86 Promille. Das Fahrrad blieb vor Ort stehen. Der Herr setzte seinen Heimweg zu Fuß fort.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

WALSDORF. In der Zeit von Samstag bis Sonntagnacht beschädigte in der Schulstraße und Weipelsdorfer Straße ein Unbekannter Holztüren von Felsenkellern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Möglicherweise handelt es sich bei dem Täter um einen Besucher der Walsdorfer Kerwa.

Verkehrsunfallfluchten

ALTENDORF. In der Gotenstraße ereignete sich am Samstag, um 18.30 Uhr, ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein dunkles Amazon-Lieferfahrzeug fuhr auf dem Gehweg rückwärts gegen das Heck eines dort geparkten Pkws. Trotz eines Sachschadens in Höhe von ca. 5.000 Euro verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort.

Sonstiges

OBERHAID. Am Sonntagabend wurde in der Johannishofer Straße ein 15-Jähriger mit einem Kraftrad angetroffen, der keine Unterlagen für den Sportauspuff vorlegen konnte. Zusätzlich wies der Hinterreifen eine Profiltiefe von nur 0,3 mm auf. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt.

HALLSTADT. Auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Emil-Kemmer-Straße wurde am Sonntagabend ein Pkw einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 16-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und auf dem Beifahrersitz dessen Vater, welcher mit ihm Fahrübungen unternahm. Beide Männer haben mit einer Anzeige zu rechnen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Pedelec-Unfälle

In Unterleinleiter fuhr eine 74-jährige zusammen mit ihrem Lebensgefährten Am Anger mit ihren Pedelecs. Als die Frau eine Fräskante übersah, kam sie ins Schlingern und es kam zum Sturz. Hierbei verletzte sie sich leicht. Zur medizinischen Abklärung wurde sie mit dem BRK ins Klinikum verbracht. Ein weiteres Paar war ebenfalls am Sonntagnachmittag mit ihren Pedelecs unterwegs. Diese fuhren auf dem Fuß- und Radweg entlang der B470 von Ebermannstadt in Richtung Weilersbach. Auf Höhe einer Tankstelle umfuhren sie ein auf der Straße verkehrsbedingt wartendes Auto und fuhren wieder auf den Fahrradweg. Während dies beim Ehemann der 51-jährigen klappte, rutschte ihr Reifen auf der Bordsteinkante ab und sie stürzte. Aufgrund der Verletzungen wurde auch sie mit dem BRK in ein Klinikum verbracht. Sachschaden entstand bei beiden Unfällen nicht.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Verkehrsunfall

LICHTENFELS. Am Sonntag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 78-Jähriger rückwärts mit seinem Pkw auf die Staatstraße bei Horbhof. Der herannahende Motorradfahrer erkannte dies und setzte zum Vorbeifahren an. Im selben Zug bog der Fiat-Fahrer links in eine Einmündung ab, ohne den Motoradfahrer zu bemerken. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge wobei der Kraftradfahrer stürzte, sich aber nicht verletzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

LICHTENFELS. Am Sonntagvormittag führten die Polizeibeamten in der Mainau eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter Fahrer durch. Der 61-Jährige fuhr zunächst vom Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring in Richtung Mainau. Als er die Polizeistreife feststellte stieg er sofort von seinem Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz für den E-Scooter vorhanden ist. Eine Weiterfahrt wurde ihm unterbunden.