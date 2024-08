Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 12.08.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Zwei Kleinkrafträder entwendet

Im Verlauf der vergangenen Woche wurden im Erlanger Stadtgebiet zwei Kleinkrafträder entwendet. In einem Fall konnte der entwendete Roller zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden.

Im Zeitraum zwischen Montag, 05.08.2024, und Samstag, 10.08.2024, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Killingerstraße einen blauen Motorroller der Marke Yamaha. Das vor einem Wohnanwesen abgestellte Kleinkraftrad konnte zwischenzeitlich im Bereich der Alterlanger Straße wieder aufgefunden werden. Dort lag es beschädigt in einem Gebüsch. Der Wert des Rollers wurde vom Besitzer mit ca. 500 Euro beziffert.

Zwischen Dienstag, 06.08.2024, und Freitag, 09.08.2024, wurde ein weiß/schwarzer Roller der Marke Qianjiang entwendet. Dieser war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Drompopststraße abgestellt und hat einen Wert von ca. 800 Euro.

In beiden Fällen sind bislang keinerlei Täterhinweise vorhanden. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Vandalismus an Verkehrszeichen

Spardorf – Sonntagnacht gegen 4 Uhr ließen sich mehrere Jugendliche an Verkehrszeichen im Gemeindegebiet aus.

Aufmerksame Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem eine 4-köpfige Jugendgruppe Verkehrszeichen beschädigte. Die Verkehrsschilder wurden aus den Sockeln gerissen oder verbogen.

Eine Polizeistreife stellte kurz darauf die Gruppe. Während der Kontrolle kamen bei den vier Jugendlichen diverse Verkehrsschilder zum Vorschein. Die Schilder wurden von den Beamten sichergestellt. Die Suche nach den einzelnen Entwendungsorten ist noch nicht abgeschlossen. Der Schaden an den demolierten Schildern beläuft sich derzeit auf mehrere hundert Euro.

Die Jugendlichen wurden von den Polizeibeamten an Erziehungsberechtigte übergeben.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ausmaß der Beschädigungen dauern an.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch

Zigarettenautomat aufgebrochen

Adelsdorf: Am Samstag den 10.08.2024 konnte eine Zeugin in der Hochstraße Höhe Hs.Nr. 9, beim Vorbeifahren an einem Zigarettenautomaten erkennen, dass dieser offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde. Die eintreffende Streife konnte entsprechende Beschädigungen feststellen, die Täter schafften es jedoch nicht, den Automaten zu öffnen. Da die Zeugin sich ca. 1 Woche vorher noch an dem damals unbeschädigten Zigarettenautomat Zigaretten holte, kann die Tatzeit auf den 03.08.24 – 10.08.24 eingegrenzt werden. Zeugen, die die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen

Müll angezündet

Höchstadt: Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr schlimmeres verhindert werden. Er stellte in der Kerschensteiner Straße brennende gelbe Säcke fest. Beherzt zog er die Stapel an Säcken auseinander und konnte so ein Übergreifen auf die angrenzende Hecke verhindern. Der Brand konnte von Anwohnern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Nummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.