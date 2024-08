Das Landratsamt Lichtenfels, der Kreisbauhof in Bad Staffelstein und die Umweltstation in Weismain bleiben am Freitag, 16. August 2024, ganztägig geschlossen. Das gilt auch für die Kfz-Zulassungsstelle. Am Montag, 19. August 2024, sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten, ab 07.45 Uhr für Sie da.

Informationen und Online-Service finden Sie unter www.landkreis-lichtenfels.de.