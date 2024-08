Kinderzirkus des SV Buckenhofen zu Gast in Biscarosse

Zirkusfestival 2024 in der französischen Partnerstadt Biscarrosse

Zum ersten Mal in der fast 50-jährigen Geschichte der deutsch-französischen Partnerschaft des Landkreises Forchheim mit der in Südwestfrankreich (80 km südlich von Bordeaux) gelegenen Partnerstadt Biscarrosse fährt der Kinderzirkus des SV Buckenhofen in die 1450 km entfernte Region.

Die Partnerschaft wurde 1975 unter dem damaligen Landrat Otto Ammon ins Leben gerufen, die ersten Kontakte zu dem aktuellen Zirkusprojekt wurden 2022 von Landrat Hermann Ulm und den Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees geknüpft.

In der Partnerstadt Biscarrosse findet alljährlich das Zirkusfestival „Rue des Etoiles“ statt. Der Kinderzirkus des SV Buckenhofen wurde eingeladen, an diesem Festival Ende August in Kooperation mit dem lokalen Jugendzirkus die Auftaktveranstaltung vorzubereiten. Zu diesem Anlass fährt eine Gruppe von 30 Teilnehmern unter Leitung von Lena Knauer vom 19. bis 26. August nach Biscarrosse.

Die Reise wird unterstützt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW), vom Innovationsfonds der Bildungsregion Forchheim und vom Landkreis Forchheim und dem deutsch-französischen Partnerschaftskomitee.

Der Kinderzirkus des SV Buckenhofen hat sich mit einem Auftritt beim deutsch-französische Partnerschaftskomitee des Landkreises Forchheim vorgestellt.