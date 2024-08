Fotoausstellung „25 Jahre Heimatliebe“ im Schlosscafé Fantaisie in Eckersdorf

Zum internationalen Weltpostkartentag am Dienstag, 30. Juli, präsentiert Dr. Frank Piontek um 16.30 Uhr in der RW21 Stadtbibliothek erlesene Postkarten…

25 Jahre Posaunenchor Wirbenz/Immenreuth/Kemnath

„25 Jahre, was für ein Lichtmoment“, so Pfarrerin Kathrin Spies in ihrer Festpredigt. Mit einem imposanten Gottesdienst in der Sankt…