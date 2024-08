Flächenbrand am Oschenberg und Verkehrsunfall auf der A9

Die Feuerwehren Bayreuth und Laineck wurden am späten Sonntagnachmittag (11.08.) gegen 16.50 Uhr zu einem Flächenbrand am Oschenberg, zwischen dem Lainecker Kreisel und Döhlau alarmiert. Dort brannten gut 500 qm gemähte Wiese. Durch das schnelle Eintreffen der örtlichen Einsatzkräfte aus Laineck konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es kamen ein C-Rohr und mehrere Handwerkzeuge zum Einsatz, um den Feuersaum zu bekämpfen. Mit dem Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs der Abteilung Ständige Wache stand schließlich ausreichend Wasser zur Verfügung, um die verbrannte Fläche gründlich einzuwässern und damit noch verbliebene Glutnester abzulöschen. Es wurden gut 5000 Liter Wasser ausgebracht, u.a. kam auch ein Wasserwerfer zum Einsatz. Nach ca. einer Stunde konnten die letzten der 28 Einsatzkräfte wieder abrücken. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde noch auf der Anfahrt die Feuerwehr Weidenberg mit wasserführenden Fahrzeugen nachalarmiert, deren Eingreifen war aber letztlich nicht erforderlich. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Noch während des Einsatzes am Oschenberg lief gegen 17.25 Uhr eine weitere Alarmmeldung ein. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Bayreuth Süd und dem Parkplatz Sophienberg in Fahrtrichtung Süden. Die Kameraden der Abteilung Ständige Wache befanden sich bereits auf der Rückfahrt in die Feuerwache und konnten den Einsatz so zusammen mit dem ebenfalls alarmierten Löschzug Süd übernehmen. Der Unfall stellte sich glücklicherweise als leicht dar, eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden noch fahrbereiten PKW befanden sich auf dem Standstreifen und wurden im weiteren Verlauf in Rücksprache mit der Polizei auf den nahegelegenen Parkplatz Sophienberg eskortiert. Für den Löschzug Süd konnte frühzeitig Alarmstopp gegeben werden.