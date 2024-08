Fast alle bleiben nach der Ausbildung bei der GKG Bamberg

Die Ausbildung in der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) hat schon immer einen großen Stellenwert. Dass sich von 26 Absolventen und Absolventinnen 25 für die GKG entscheiden, ist dabei umso erfreulicher.

In der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg werden derzeit insgesamt 80 Auszubildende ausgebildet. Jährlich ist es immer eine ganz besondere Feierstunde, an der die Absolventen und Absolventinnen unterschiedlichster Berufe zusammenfinden. In 2024 wurden in einer kleinen Feierstunde mit dem Geschäftsführer Udo Kunzmann, den stellvertretenden Geschäftsführern Harald Poßer und Sebastian Götz, dem Betriebsrat, Ausbildungskoordinatorin Beate Wehr mit ihrem Team und den jeweiligen Verantwortlichen die 26 Absolventinnen und Absolventen für ihre erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und die erbrachten Leistungen geehrt.

„Mit der bestandenen Ausbildung sind Sie einen großen Schritt, nicht nur beruflich, sondern auch privat in Richtung Zukunft gegangen, dabei haben Sie einen Beruf ergriffen, der Ihnen Wertschätzung entgegenkommen lässt und sinnstiftend ist. Im Rahmen Ihrer Ausbildung erzielten Sie hervorragende Ergebnisse, auf die nicht nur Sie mit Recht stolz sein können, sondern auch wir als Arbeitgeber stolz sind“, betonte Udo Kunzmann, Geschäftsführer der GKG in seiner Ansprache zur Begrüßung der Absolventinnen und Absolventen. Beeindruckt zeigte sich auch Ausbildungskoordinatorin Beate Wehr über die Erfolge und dankte für das Engagement, mit dem das Fundament für die berufliche Perspektive gelegt wurde.

Besonders positiv ist es, dass zehn der Absolventinnen und Absolventen einen Staatspreis bzw. eine Abschlussnote unter 1,5 hatten, davon haben zwei Personen in einer verkürzten Zeit ihre Ausbildung durchgeführt. „Dass sich 25 der 26 Absolventinnen und Absolventen für die GKG als zukünftiger Arbeitgeber entscheiden, zeigt uns, dass wir als Unternehmen sowohl in der Ausbildung als auch als Arbeitgeber überzeugen konnten. Die Ausbildung ist für die GKG ein ganz wichtiger Baustein. und es ist sehr wertvoll für uns, dass wir damit unseren eigenen Nachwuchs generieren können“, freute sich stellvertretender Geschäftsführer Harald Poßer, der ebenso wie Geschäftsführer Udo Kunzmann und Konzernbetriebsratsvorsitzende Susanne Böhm allen an der Ausbildung beteiligten Mitarbeitenden von den Praxisanleitern und -anleiterinnen über die Ausbildungskoordinatoren und -koordinatorinnen, den Stationsleitungen und vielen mehr für ihr Engagement herzlich dankte.

Während der Ausbildung zu den Berufen Pflegefachmann/Pflegefachfrau, Pflegefachhelfer/Pflegefachhelferin, Kaufmann/-Kauffrau für Büromanagement, Operationstechnischer Assistent bzw. Assistentin oder Medizinischer Fachangestellter bzw. Fachangestellte standen den Auszubildenden jederzeit qualifizierte Ausbilder und Praxisanleiter zur Seite und waren Anlaufstelle für Sorgen, Nöte oder Anliegen. Die Ausbildungen in der GKG Bamberg finden in Kooperation mit Partnern statt, die die theoretischen Inhalte vermitteln. Bereits jetzt können sich Interessierte für das Jahr 2025 bewerben. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen können unter www.gkg-bamberg.de/beruf-karriere/ nachgelesen werden.