Event-Wochenende bei den Stadtwerken Hof

Die Stadtwerke Hof laden gemeinsam mit dem Central-Kino, Karolins Restaurant und Scherdels Weinkiste zu einem langen Wochenende voller Kultur, Musik und guter Filme ein: Von 15. bis 18. August finden auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Hof im Unterkotzauer Weg die Hofer Kinonächte statt. Auch die Veranstaltung „House meets Classic“ ist in diesem Jahr Teil des Gesamtpakets. Da dieses Event aufgrund der Sanierungsarbeiten am Pavillon des Theresiensteins nicht am gewohnten Veranstaltungsort stattfinden kann, hatte sich das Karolins nach einer Alternative umgesehen – und bei den Stadtwerken gefunden.

So wird das Stadtwerke-Areal am kommenden Wochenende zu einem einzigartigen Veranstaltungsort inmitten einer historischen Kulisse: Zwischen alten Pferdeställen, Backsteingebäuden und einstigem Wasserturm soll gefeiert werden! Den Auftakt macht traditionsgemäß ein Innenhofkonzert, diesmal mit den „Goosebumps“. Beginn des Konzerts ist am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr. Mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr geht es nahtlos weiter mit den Hofer Kinonächten Konzertbesucher sind herzlich eingeladen direkt sitzen zu bleiben. Gezeigt wird der Amy-Winehouse-Film „Back to Black“. Der Eintritt zum Open-Air-Kino am Donnerstag ist kostenlos.

Am Freitagabend heißen die Stadtwerke das Team von „House meets Classic“ willkommen, die in gewohnter Manier für Tanz- und Partystimmung sorgen. Der Eintritt kostet an diesem Abend 5 Euro, VIPBändchen sind für 10 Euro erhältlich. Karten sind im Central-Kino und im Karolins sowie an der Abendkasse erhältlich.

Am Samstag, 17. August, geht es ab ca. 21 Uhr mit „Ich – einfach unverbesserlich 4“ weiter, einem Animationsfilm, der dank der beliebten Minions nicht nur für Kinder eine Menge Spaß bereithält. Am Sonntag,18. August, kommen Marvel-Fans auf ihre Kosten, wenn „Deadpool & Wolverine“ gemeinsam auf die Leinwand zurückkehren. Karten können ab sofort unter www.kino-hof.de erworben werden.