Die Bamberger „Promenade“ verwöhnt die Gaumen

Das Wochenprogramm ab 12. August

Großer Beliebtheit bei den Kindern erfreut sich das Wasserspielmobil, das seit einer Woche an der Nördlichen Promenade in Bamberg aufgebaut ist. In dieser Woche ist auch viel für erwachsene Begleiterinnen und Begleiter geboten – vor allem für deren Gaumen. Kaffee, Eis und Bier werden nun beim „Sommer an der Promenade“ angeboten und erfüllen ganz verschiedene kulinarische Wünsche.

Nach zwei Foodtrucks am Montag und Dienstag steht mit der Kleinbrauereimesse von Mittwoch bis Sonntag die längste Veranstaltung auf dem Programm. Zum letzten Mal bittet Yoganza am Dienstag zum Yoga-Kurs in die Innenstadt.

Hier das Wochenprogramm:

Montag, 5. August, bis Montag, 26. August, 9 – 20 Uhr: Wasserspielmobil

Das Wasserspielmobil ist zurück! Die Anlage, die bereits im vergangenen Jahr am Maxplatz die Kinderherzen höherschlagen hat lassen, kann täglich zwischen 9 und 20 Uhr bis zum 26. August genutzt werden. Der Wasserspielplatz ist vor allem ein Angebot für die jungen Bambergerinnen und Bamberger, den Platz mit Leben zu erfüllen.

Montag, 12. August, 14 – 16 Uhr: Paul

Die Kaffee-Ape „PAUL“ des Evangelisch-Lutherischen Dekanats macht am Montagnachmittag Halt an der Nördlichen Promenade. Bei einer kostenlosen Tasse Kaffee (Spenden sind willkommen) können sich Menschen ungezwungen begegnen, informieren und austauschen. Das Projekt, bei dem sich viele ehrenamtlich einbringen, wurde auch mit Mitteln der Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg ins Leben gerufen. Wer immer ins Gespräch kommen will, eine Hilfestellung für seine Angelegenheiten benötigt, einfach reden will oder auch zuhören, oder nur einen Kaffee trinken will, ist herzlich willkommen.

Dienstag, 13. August, 8 – 9 Uhr und 18 – 19 Uhr: Yoganza – Yoga ist Bamberg

„Yoganza – Yoga ist Bamberg“ bietet eine Serie von kostenlosen Yogaworkshops, die von den Innenstadtfonds von „Mitte.Bamberg.2025“ gefördert werden. Dieses Angebot erstreckt sich über sechs Dienstage und bietet jedem Interessierten die Möglichkeit, an einem abwechslungsreichen Yogaprogramm teilzunehmen. Jede Woche wird eine andere Yogarichtung präsentiert, die verschiedene Altersgruppen und Erfahrungslevel anspricht.

Am Morgen leitet Pranayama mit Tamara von „Yoganza Bamberg“ den Kurs. Abends gibt es Twists Detox mit Lisa Marie Metschnabl. Damit endet das beliebte Angebot.

Dienstag, 13. August, 15 – 19 Uhr: Melly‘s Icerolls

Der Foodtruck „Mellys Icerolls“, bekannt vom Maxplatz, bereicherte schon die Eröffnungsparty Anfang Juli. Am Dienstag, 13. August, macht er noch einmal Station an der Nördlichen Promenade und bietet seine kunstvoll gerollten Eis-Kreationen zum Verkauf an. Muss man einmal probiert haben!

Mittwoch, 14. August, bis Sonntag, 18. August: Kleinbrauereimesse „Bierpromenade“

Für fünf Tage entsteht eine Mischung aus Markt und Messe für Klein- und Hobbybrauer sowie Bierliebhaber. Geplant sind Händlerstände, Vorträge, Verkostungen und Tauschbörsen, die sich an Klein- und Hobbybrauer richten, aber auch Interessantes für Bierbegeisterte bereithalten. Vom 14. bis 18. August wird es mit Ausnahme vom Samstagvormittag, der dem Bauernmarkt vorbehalten ist, ein buntes Angebot geben.

Öffnungszeiten: