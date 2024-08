Derbysieger! Der FC Eintracht Bamberg dreht das Spiel und bezwingt den 1. FC Schweinfurt 05

Auf das Oberfranken-Derby in der vergangenen Woche (0:1-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth) folgte für die Domreiter am vierten Spieltag der Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern bereits das nächste prestigeträchtige Duell gegen den 1. FC Schweinfurt 05 – diesmal allerdings mit dem besseren Ende für die Bamberger.

Bis zur Halbzeitpause zeichnete sich aber ein anderes Bild ab: Die Gäste aus Unterfranken gingen durch Michael Dellinger (22. Spielminute) in Führung und nahmen diese mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel drehte der FCE die Partie durch die Treffer von Marc Reischmann (75.) und Luca Ljevsic (84.) und machte sich vor 1.306 Zuschauern im Fuchs-Park-Stadion zum Derbysieger!

Jan Gernlein: „Bis zur letzten Aktion gekämpft“

„Die Mannschaft hat heute sehr viel Leidenschaft gezeigt, darauf können wir stolz sein. Man hat gesehen, dass wir bis zur letzten Aktion gekämpft haben, das hat den Unterschied ausgemacht“, resümierte FCE-Coach Jan Gernlein das Derby gegen den FC05.

Schweinfurt besser in der Partie – Dellinger mit der verdienten Führung

Mit zwei Wechseln in der Anfangself im Vergleich zum Spiel in Bayreuth gingen die Domreiter aufs Feld: Tobias Linz ersetzte Fabio Reck, Timm Strasser stand für Björn Schönwiesner im Sturmzentrum.

Die Anfangsphase gestaltete sich zunächst ausgeglichen, wobei der FCE gegen den vermeintlichen Favoriten aus Schweinfurt in den ersten 20 Minuten die besseren Torannährungen hatte. Zwei davon gingen auf das Konto von Lukasz Jankowiak, der erst nach knapp einer Minute (Schuss knapp über die Latte) und erneut nach rund einer Viertelstunde, als Schneller, im Kasten der Gäste den Versuch festhielt, zwei Torschüsse abfeuerte. Danach kamen die Schnüdel besser rein und erzielten prompt den Führungstreffer: Nach Vorarbeit von Bausenwein, der den Ball von der rechten Außenbahn nach innen legte, netzte Dellinger überlegt zum 0:1 ein (22.).

Bis zur Pause ging es weiter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, die allesamt aber nicht zwingend genug waren.

Späte Wende: Ljevsic schießt den FCE zum Derbysieg

Nach dem Seitenwechsel ging es etwas gemächlicher weiter, allerdings schafften es die Domreiter, die Partie lange offen zu halten.

So dauerte es bis zur Schlussphase, ehe der nächste Treffer fallen sollte: Nach einem gut getretenen Freistoß von der linken Seite durch Luca Leistner köpfte Jonas Hartwig aus kurzer Distanz Schneller an, doch in der Folge nutzte Marc Reischmann die Unruhe im Strafraum und knallte die Kugel zum 1:1-Ausgleich unter die Latte (75.).

Auch danach blieben die Bamberger weiter mutig und belohnten sich kurz vor Ende der Partie, als Luca Ljevsic einen Abpraller der Hintermannschaft der Gäste stark im Sechzehnmeterraum mitnahm und mit links ins linke Eck verwandelte (84.). Danach verteidigte der FCE gut und brachte das 2:1 über die Zeit, wodurch der Derbysieg perfekt war!

Mit nun sechs Zählern auf dem Konto stehen die Domreiter auf Rang zehn in der Tabelle. Am kommenden Samstag steht die Partie bei der SpVgg Greuther Fürth II an.