Bushavarie auf der A 3 bei Erlangen – Sengende Hitze über sechs Stunden

Bushavarie führt zu Betreuungseinsatz

Am gestrigen Sonntagmittag kam es zu einer Bushavarie auf der A 3 zwischen den AS Erlangen-West und der AS Höchstadt-Ost.

Ein Doppeldecker Reisebus besetzt mit 60 Fußballfans des FC Schalke-Gelsenkirchen 04 war aus technischer Ursache havariert, und befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn, mittlerweile abgesichert durch die VPI und ein Warnfahrzeug der Autobahnmeisterei.

Die Panne ereignete sich gegen 11 Uhr. Bedingt durch die starke Hitze waren die Getränkevorräte des Reisebusses in kurzer Zeit aufgebraucht. Fahrgäste hatten im Wald angrenzend an das Baufeld der Autobahn Schutz im Schatten gesucht, weitere hielten sich im Baufeld auf.

Bedingt durch die Wärme kam es bei einigen Reisenden zu Kreislaufproblemen. Daraufhin wurden durch die ILS Nürnberg ein Rettungswagen aus Herzogenaurach und ein Notarzt aus Forchheim alarmiert, sowie der diensthabende Einsatzleiter Rettungsdienst.

Die Anfahrt zur Einsatzstelle war bedingt durch den mittlerweile kilometerlangen Stau nicht einfach, und konnte nur über das Baufeld ab Erlangen-West erfolgen, so das ca. 800 Meter auf der Baustraße neben der Autobahn zurückgelegt werden mussten.

Nach Eintreffen des Einsatzleiter Rettungsdienst gab dieser nach der Lageerkundung, die ergab das sich die technische Behebung noch einige Zeit hinziehen wird, den Einsatzauftrag für die SEG BRK Herzogenaurach zum Ersatz des ÖRV Rettungsdienstes mit einem N-KTW. Ebenso erfolgte die Alarmierung der Schnelleinsatzgruppe Betreuung der Bereitschaft Erlangen 2, zur Versorgung der Reisenden mit Getränken.

Einer der Busgäste konnte nach notärztlicher Behandlung und einer Infusionstherapie verbleiben.

Der N-KTW aus Herzogenaurach war mit drei Rotkreuzlern besetzt, darunter war auch ein Notarzt, und eine Notfallsanitäterin. Die Besatzung übernahm die weitere sanitätsdienstliche Betreuung des Einsatzes, so das der ÖRV-Rettungsdienst von der Einsatzstelle entlassen werden konnten.

Die SEG Betreuung der Bereitschaft Erlangen 2 war mit sechs Helfern vor Ort, baute eine Betreuungsstelle auf, an der dann Getränke an die Reisenden ausgegeben wurden. Ebenso wurde ein Pavillon als Schattenspender aufgestellt.

Die Fans setzten sich aus allen Altersgruppen zusammen. Sie waren trotz der langen Wartezeit gut gelaunt, und zeigten dies mit Fahnenschwenken, und Choreo-Gesängen.

Viele gute Gespräche wurden geführt, die Havarierten freuten sich über die Hilfe des BRK Erlangen-Höchstadt bei ihrem Missgeschick.

Relativ schnell waren die mitgebrachten 100 Liter an Getränken aufgebraucht, so das noch über den Fachdienstführer Betreuung die SEG Logistik angefordert wurde, um Nachschub zu bekommen. Die Anfahrt war dann allerdings nicht mehr nötig, da der Reisebus abgeschleppt wurde.

Nachdem der Truckservice von MAN das technische Problem nicht lösen konnte, wurde die Firma Barth mit einem LKW-Abschlepptruck alarmiert, und einem Bergemeister.

Nach kurzer Zeit wurde der Reisebus zusammen mit seinen Fahrgästen nach Gremsdorf in den dortigen Autohof geschleppt, zwei Ersatzbusse waren mittlerweile angefordert.

Einsatzende für das BRK war dann gegen 18/00 Uhr.

Liebe Schalke-Fans, kommt gut nach Hause, Glück auf !

Und – ihr könnt Klasse singen, hat Spaß gemacht 🙂

Ein herzliches Dankeschön an die Helfer/innen der Bereitschaft Herzogenaurach und der Bereitschaft Erlangen 2, an die VPI, den MAN Truckservice, die Firma Barth und an die Autobahnmeisterei, sowie das Reiseunternehmen. Wie immer eine Klasse Zusammenarbeit, um hier zu helfen.

Thomas Heideloff

Rettungsdienst-Leitung