Benefizkonzert in Weißenohe

Auf Einladung des Fördervereins „Chorakademie im Benediktinerkloster Weißenohe“ haben sich zwei junge Vokalensembles „Klangrausch“ und „Sonoris“, die sich erst in diesem Jahr in Nürnberg gegründet haben, bereit erklärt, ein Benefizkonzert zu Gunsten des künftigen Chorzentrums abzuhalten. Das Chorkonzert in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Bonifatius sorgte für wahre Begeisterung und frenetische Beifallsstürme. Kilian Stein, der auch Bundesjugendchorleiter des Fränkischen Sängerbundes ist, präsentierte mit seinen perfekt vorbereiteten Sängerinnen und Sängern von „Klangrausch“ ein Programm, das abwechselnd Chorwerke der Gegenwart mit alter Musik konfrontierte und hervorragend aufging. Das Vokalensemble „Sonoris“ begeistere ebenso mit Werken der Renaissance und der Romantik. Andreas Fulda überzeuge als inspirierender und klar führender Chorleiter. Zu einem wahren, „sonoren Klangrausch“, der in der wunderbaren Akustik der Klosterkirche alle Zuhörer regelrecht hinriss, kam es, als die beiden Chöre sich zusammentaten und gemeinsam klangliche Höhepunkte setzten. In seinem Schlußwort dankte der 1. Vorsitzende Eduard Nöth zunächst dem künstlerischen Leiter der Chorakademie Dr. Gerald Fink für die Vorbereitung, den beiden professionellen Chorleitern für dieses einmalige Konzert und schließlich den zahlreichen Besuchern. Die Chöre konnten dem Förderverein eine Spende in Höhe 1000 Euro übergeben. Nöth bezeichnete dieses Konzert als starkes Zeichen für die Chormusik und auch für das Chorzentrum im Kloster Weißenohe.

