Übergabe der Unterschriften für die Freibäder in Gräfenberg, Egloffstein und Streitberg

Die drei Fördervereine für die Freibäder in Gräfenberg, Egloffstein und Streitberg schließen ihre Unterschriftensammlung für die Sanierung der drei Bäder ab und werden am 12.08.2024 um 17 Uhr vor dem Freibad Egloffstein öffentlich die Unterschriften symbolisch übergeben. Eingeladen sind dazu die Bürgermeister der drei Gemeinden sowie der Landrat. Auch die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen. Aktuell sind knapp 3.500 Unterschriften gesammelt, davon allein aus dem Landkreis Forchheim über 2.500. Derzeit werden noch Unterschriftenlisten eingesammelt, so dass die Zahlen bis zur Abgabe noch etwas steigen werden.

„Die Unterschriften bedeuten einen großen Rückenwind für die gemeinsamen Bemühungen, den Start der Sanierung der drei Bäder noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen,“ betont Matthias Striebich, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Gräfenberg, als einer der Initiatoren. Die Sanierung ist grundsätzlich beschlossen und hohe staatliche Zuschüsse sind seit Jahren fest zugesagt. Für die Fördergelder ist ein Baubeginn noch in diesem Jahr notwendig. „Die Unterschriftensammlung macht den großen Rückhalt in der Bevölkerung für die drei Bäder deutlich und richtet sich nicht gegen jemanden. Sie ist ein positives Signal an die Entscheidungsträger auf allen Ebenen, dass es richtig war und ist, die Sanierung zu beschließen und mit Bundes- und Landesmitteln zu fördern, und dass nun die letzten noch fehlenden Schritte gemeinsam gegangen werden müssen,“ so Yves Kull-Porisch vom Förderverein Freibad Egloffstein.

„Wenn man die Unterschriften und die dabei hinterlegten Kommentare anschaut, wird zum einen das große Interesse in der Region an den Bädern deutlich. Zum anderen wird auch die Bedeutung für Naherholung und Tourismus dokumentiert, da viele auch von weiter herkommen und schreiben, wie wichtig die Bäder für sie als touristische Gäste sind,“ argumentiert Claudia Hohe vom Förderverein Familienschwimmbad Streitberg.