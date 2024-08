Stadt Wunsiedel und SWW Wunsiedel spenden Spielzeugbagger an Kindergärten

Oft entsteht nach größeren Events ein Abfallberg. „Das passt natürlich so gar nicht zu unserer Philosophie der Nachhaltigkeit“, sagt Nicolas Lahovnik, Erster Bürgermeister Wunsiedels. Die neun Spielzeugbagger, welche die Stadt und die SWW Wunsiedel GmbH für den „Tag der Franken“ und die Gewerbeschau einen Tag zuvor besorgt hatten, gehen deshalb nun an die neun Kindergärten in Wunsiedel. Viele Kids hatten jede Menge Spaß beim Baggern im Pelletsbad. Statt Plastikbälle wie sonst üblich zu besorgen, hatte die SWW echte Holzpellets aus der Produktion des Pelletwerks in Holenbrunn kommen lassen. Das Herumtoben darin ist zum einen genauso lustig wie das in einem herkömmlichen Bällebad und zum anderen „konnten wir die Kinder auf diese Weise einen nachhaltigen regionalen Energieträger hautnah erleben lassen“, so SWW-Geschäftsführer Marco Krasser.

Zudem hatten die für die Gemeinschaftsaktion Verantwortlichen der Stadt und des lokalen Energieversorgers einige kleine „Schätze“ im Pelletsbad versteckt, nach denen der Nachwuchs mit Begeisterung baggerte. Die dafür eigens angeschafften Spielzeugbagger erwiesen sich als sehr robust – und werden nun den Spielzeug-„Pool“ der Wunsiedler Kindergärten verstärken. „Damit vermeiden wir unnötigen Müll und unterstützen gleichzeitig die wertvolle Arbeit der Kindertagesstätten in unserer Stadt“, betont Lahovnik.