„Round Table 151 Coburg“ spendet 1.000 Euro an Hol- und Bringdienst der Bereitschaftspraxis am Klinikum

Einen symbolischen Schenk mit einem Betrag über 1.000 Euro überreichten am 25. Juli Mitglieder des Round Table 151 Coburg an die Gesundheitsregionplus Coburger Land für den Hol- und Bringdienst der Bereitschaftspraxis am Klinikum. Der Coburger Landrat Sebastian Straubel dankte Round Table für das soziale Engagement und bezeichnete den Zuschuss zum Hol- und Bringdienst als „Segen“. Dieser Dienst ermögliche oft erst die Arbeit der Bereitschaftspraxis, da vor allem ältere Menschen in der Region oft in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf den Dienst angewiesen seien. Der Hol- und Bringdienst ist eine Initiative der Gesundheitsregionplus Coburger Land und für Patienten jeden Alters gedacht, die kein eigenes Auto haben, schlecht zu Fuß sind oder die für den Weg zum Arzt nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen können. Die Patienten werden von zu Hause abgeholt und zur Bereitschaftspraxis am Klinikum oder zu den jugend- und kinderärztlichen Bereitschaftsdiensten in den Praxen der diensthabenden Ärzte gefahren.

Nach der Behandlung werden die Patienten wieder nach Hause gebracht. Auch ein Stopp an der Apotheke ist möglich, um benötigte Medikamente abzuholen. Pro Fahrt bezahlen die Patienten eine Pauschale von fünf Euro; dies gilt unabhängig davon, wo im Landkreis oder der Stadt der Patient wohnt. Weitere Informationen rund um den Hol- und Bringdienst sowie zu dessen Erreichbarkeit gibt es unter https://gesundheitsregionplus.coburg-stadt-landkreis.de/arbeitsschwerpunkte/gesundheitsversorgung/hol-und-bringdienst-zur-bereitschaftspraxis-am-klinikum-coburg/.

Informationen zu „Round Table 151 Coburg“ unter https://rt151.round-table.de/