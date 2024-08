Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 11.08.2024

Polizeiinspektion BAMBERG-LAND

Sachbeschädigungen

GERACH: Am Freitag wurde in der Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr ein schwarzer Pkw Mazda auf dem Pendlerparkplatz in der Lorenzstraße beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzt die linke hintere Türe mit einem unbekannten Gegenstand. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Täterhinweise werden erbeten.

Verkehrsunfälle

UNTERHAID: Am Freitag missachtete ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer in der Weinbergstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 49-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht am Kopf verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Da beim Radfahrer ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

HEILIGENSTADT: Am Samstag kam es auf der Staatsstraße zwischen Heiligenstadt und Unterleinleiter zu einer Kollision zwischen zwei Krädern. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Eine 22-jährige Kradfahrerin aus Berlin wollte einen 21-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Ebermannstadt überholen, als dieser gerade nach links in Richtung Veilbronn abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Beteiligte auf die Fahrbahn stürzten. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Krad des jungen Mannes nicht zugelassen und versichert war.

Verkehrsunfallfluchten

SASSANFAHRT: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag prallte gegen 01.00 Uhr ein unbekannter Jugendlicher, der mit einem E-Scooter unterwegs war, gegen einen in der Kellerstraße geparkten Pkw Seat. Hierdurch entstand im Fronbereich des Pkw’s ein Schaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Der Jugendliche flüchtete daraufhin mit seinem Kumpel, der ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war. Wer kann Hinweise auf den Flüchtigen geben?

OBERHAID: Am vergangenen Donnerstag beschädigte zwischen 07.00 und 19.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer ein Peugeot Fahrrad, das im Zweiradständer an der Sparkasse am Dr.-Hau-Platz abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Überholmanöver ging schief

Strullendorf. Am Samstagnachmittag befuhr eine Fahranfängerin mit ihrem Pkw die A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg. Auf Höhe Strullendorf wollte sie einen Lkw überholen und scherte auf die linke Fahrbahnseite aus. Dabei übersah sie jedoch einen anderen Pkw, welcher sich bereits auf dieser Spur befand und es kam zum Zusammenstoß. Beide blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000€.

Sattelzug verursacht Unfall und fährt weiter

Zapfendorf. Am frühen Samstagmorgen befuhr ein Sattelzug die A 73 in Fahrtrichtung Suhl. Auf Höhe des Parkplatzes kurz nach der AS Zapfendorf, wurde der Sattelzug von einem Pkw auf der linken Fahrspur überholt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer des Sattelzuges immer weiter nach links, so dass der überholende Pkw-Fahrer so weit nach links ausweichen musste, dass es zu einer Berührung mit der Mittelschutzplanke kam. Zu einem Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen war es jedoch nicht gekommen. Da es nach der Kollision im Pkw sofort zu stinken begann, stoppte der Pkw-Fahrer auf dem Seitenstreifen, um sein Fahrzeug zu überprüfen. Dieses wurde auf der gesamten linken Seite massiv beschädigt. Der Sattelzug fuhr indessen weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Gesamtsituation war es dem Pkw-Fahrer nicht möglich, sich die Kennzeichen des Sattelzuges zu merken. Der Gesamtschaden wird auf 20.000€ geschätzt. Hinweise, welche zur Ermittlung des Sattelzuges führen könnten, nimmt die Verkehrspolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 entgegen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Junge Frau auf offener Straße von Ex-Freund angespuckt

Bayreuth. 24-Jährige von ihrem Ex-Lebensgefährten direkt ins Gesicht gespuckt.

Am Samstagnachmittag, gegen 13:45, war eine 24-Jährige Bayreutherin alleine zu Fuß im Stadtgebiet Bayreuth unterwegs. In der Nähe des Luitpoldplatzes traf sie zufällig auf ihren Ex-Lebensgefährten. Dieser spuckte der jungen Frau unvermittelt ins Gesicht und lief anschließend weiter.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und den Sachverhalt bestätigen können, werden gebeten sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter Tel.: 0921/506-2130 zu melden.

Mehrere Drogenverstöße im Stadtgebiet Bayreuth aufgedeckt

Bayreuth. Die Bayreuther Polizei deckt bei Kontrollen am Samstagabend mehrere Verstöße in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln auf.

Zunächst wurde um 21:00 Uhr bei einer Kontrolle eines Fahrradfahrers an der Zentralen Omnibushaltestelle eine kleine Menge Crystal aufgefunden. Der 52-jährige Bayreuther hatte das Betäubungsmittel in seiner Unterhose versteckt.

Gegen 22:25 Uhr sollte ein 28-Jähriger Mann am Hauptbahnhof einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Mann aus Schwarzenbach a. Wald die Polizei erblickte, versuchte er einen kleinen Gegenstand unauffällig zu Boden fallen zu lassen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine geringe Menge Crystal handelt.

In der Nacht gegen 01:00 Uhr unterzog eine Streife einen E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle räumte der 23-jährige Auerbacher ein, dass er vor ca. einer halben Stunde einen Joint geraucht hätte. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und es folgte eine Blutentnahme.

Vorfahrtsverstoß mit verletzter Person

Bayreuth. E-Scooter-Fahrerin stößt mit Pkw zusammen und verletzt sich am Knie und der Schulter.

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 20-jährige Bayreutherin mit ihrem E-Scooter einen Fuß- und Radweg im Stadtteil Oberkonnersreuth. An einer Kreuzung mit einer Straße galt für die 20-Jährige „Vorfahrt achten“. Dies missachtete sie und fuhr in die rechte Seite eines querenden Pkws. Die junge Frau stürzte und verletzte sich dabei am Knie und der Schulter. Sie musste durch den Rettungsdienst behandelt werden und wurde ins Klinikum Bayreuth verbracht. Der 22-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt 800 €.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Nachbarschaftsstreit artet aus

Igensdorf/Unterrüsselbach. Am Samstagvormittag wurden die Streifenbeamten zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen. Jener Streit war im weiteren Verlauf eskaliert, bei dem ein Handbesen als Wurfgeschoss entsprechend Verwendung fand. Die andere beteiligte Nachbarin wurde hierbei am rechten Schienbein getroffen und zog sich eine leichte Verletzung zu. Er erfolgte Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 47-jährige Besenwerferin.

Sachbeschädigung

Weilersbach. In der Zeit vom 04.08.2024 bis 10.08.2024 kam es im Umfeld der Gemeinde Weilersbach (Flur-Nr. 530 und 145) zu einer Sachbeschädigung an insgesamt 5 Teichbecken, die für eine Forellenzucht verwendet werden. Der Besitzer und Geschädigte teilte bei seiner Anzeigenerstattung mit, dass während des genannten Tatzeitraums durch einen bislang unbekannten Täter die Teiche dermaßen mit Wasser aufgestaut wurden sodass eine geregelte Wasserversorgung nicht mehr gegeben war. Die darin befindlichen Fische sind durch das überschüssige Wasser allesamt verendet. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf rund 500 Euro. Hinweise zur Tat werden von der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel: 09194/7388-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall – VU-Flucht

Ebermannstadt. Kurz nach Mittag verursachte am Samstag ein 72-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Unfall in der Hauptstraße in Ebermannstadt. Der Lenker eines VW Tourans touchierte beim Rückwärts-Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug ehe er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Radlauf vom involvierten Kfz wurde hierbei eingedellt. Der unfallbeteiligte Pkw konnte in der Folge an der Halteradresse vorgefunden werden, an dem ebenfalls Unfallspuren festgestellt werden konnte. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit eingeleitet.

Leutenbach/Oberehrenbach. In der Nacht von Freitag, 22:30 Uhr, auf Samstag, 10:00 Uhr, ereignete sich im Leutenbacher Ortsteil Oberehrenbach auf dem Parkplatz vom Club 72 ein Verkehrsunfall. Die Eigentümerin des dort geparkten und beschädigten Fahrzeugs stellte vorne links einen Sachschaden fest. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Hinweise von möglichen Unfallzeugen können von der zuständigen Polizeiinspektion Ebermannstadt unter 09194/7388-0 entgegengenommen werden.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Während er seinen silbernen Pkw Mercedes am Samstag von 01:30 bis 12:00 Uhr im Hof des Anwesens Birkenfelderstraße 36 parkte, musste der Halter feststellen, dass jemand sein Auto vorne links angefahren hatte und ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3500.- Euro zu kümmern flüchtete. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Führerschein war schon weg

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen Pkw, welcher auffällige Schlangenlinien fuhr, ein. Kurze Zeit später wurde ein Unfall in Burgkunstadt in der Kulmbacher Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich um zuvor mitgeteilten „Schlangenlinienfahrer“ handelte. Der Fahrzeugführer rammte ungebremst einen am Fahrbahnrand geparkten Ford und schob diesen noch gegen ein Tor einer Grundstücksausfahrt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme der Beamten. Das Testergebnis des 27jährigen Fahrzeugführers ergab 1,07 mg/l. Eine Blutentnahme im Krankenhaus Lichtenfels war die Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann diesen bereits vor längerer Zeit abgegeben hatte.

Das total demolierte Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der geparkte Pkw wurde ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf 20000 EUR geschätzt.

Unfallflucht beim Seefest in Ebensfeld

Während die Geschädigte das Seefest der Wasserwacht am Ebensfelder Badesee besuchte wurde ihr Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Als die Fahrerin

am Freitag, gegen 21:45 Uhr, zu ihrem grau/roten Daihatsu, Terios zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite und die Beschädigung des Außenspiegels, fest. Ein Verursacher meldete sich bislang nicht. Personen welche auf der gekennzeichneten Grasabstellfläche Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Staffelstein oder Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Fahrschülerin gestürzt

Am Samstag gegen 11:00 Uhr, befuhr eine Fahrschülerin mit ihrem Motorrad die Auffahrt Mitte zur B 173 in Fahrtrichtung Bamberg. Aufgrund eines Fahrfehlers im Kurvenbereich fuhr sie nahezu geradeaus über beide Fahrspuren und prallte mit dem Krad in die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde sie heruntergeschleudert und kam auf der linken Spur der Gegenfahrbahn zum Liegen. Die 42jährige Fahrerin wurde schwer verletzt ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Sie erlitt mehrere Frakturen am Unterschenkel und der Hand. Während der notärztlichen Versorgung der Geschädigten und der Bergung des total beschädigten Kraftrads wurde der linke Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt; zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Gesamtschaden liegt bei 10000 EUR.