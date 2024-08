Ö und Ö+Pass als KombiTicket verfügbar im Landkreis Coburg

Volle Mobilität in den Ferien

Mit Hochdruck haben das Amt für Digitalisierung und Kommunikation der Stadt Coburg, der VGN sowie die Kommunalen Jugendarbeiten Stadt und Landkreis Coburg an einer Lösung für das diesjährige Ö und Ö+ Pass Angebot gearbeitet – jetzt ist es soweit! Jugendpfleger Sören Foerster-Wagner (Stadt Coburg) und Kreisjugendpflegerin Susanne Lange freuen sich, die Einführung des Ö und Ö+ Ferienpass als VGN Kombi Ticket bekannt geben zu können. Diese Angebote zielen darauf ab, die Mobilität von Schülerinnen und Schülern während der Ferienzeit zu verbessern und gleichzeitig umweltfreundliche Verkehrsoptionen zu fördern. In Zusammenarbeit mit dem VGN ist es gelungen, ein Ö und Ö+ Pass Sommerferien KombiTicket anzubieten. Bis zum 9. September sind die Pässe gültig. Die Ferienpässe werden zusammen mit einer entsprechenden Fahrtberechtigung des VGN (KombiTicket) zugestellt. Die Ferienpässe werden mit einem entsprechenden Aufdruck der Fahrtberechtigung zu VGN-Fahrausweisen (KombiTicket). Die Ö und Ö+Pässe beinhalten ebenfalls den V-Pass mit seinen verschiedenen Vergünstigungen. Der kostenlose „V-Pass“ enthält 50 Vergünstigungen: Günstiger Eintritt zum Minigolf oder in den Kletterpark, Rabatt beim Eiskauf oder bei Besuch des Meeresaquariums in Sonneberg – für alle ist etwas dabei. Ausgenommen bei den VGN-Ö und Ö+Pässen ist der B-Ferienpass. Dieser muss auf Wunsch extra über das Ferienpassportal erworben werden. Mit dem „B-Pass“ (Kosten: 8 Euro) gibt es großen Badespaß im Aquaria Coburg und zahlreichen weiteren Badestätten in der Region bei freiem Eintritt. Besitzerinnen und Besitzer der JuLeiCa erhalten den B-Pass vergünstigt.

Was ist der Ö-Ferienpass?

Der Ö-Ferienpass bietet Kindern und Jugendlichen unbegrenzte Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt Coburg (Tarifzone E) während der Ferienzeit. Dieses Angebot ist eine ideale Möglichkeit für junge Menschen mit Wohnsitz in der Stadt Coburg, ihre Stadt zu erkunden. Der Ö-Pass ist für 10 Euro für Nutzerinnen und Nutzer aus der Stadt Coburg erhältlich. Die Angebote des V-Passes sind inklusive. Der B-Pass muss getrennt erworben werden.

Was ist der Ö+Ferienpass?

Das KombiTicket ist innerhalb des VGN-Verbundraums auf allen VGN-Verkehrsmitteln gültig. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg umfasst ein umfangreiches Netz von Bus- und Bahnverbindungen, die die Region Coburg mit dem restlichen VGN-Gebiet verbinden. Das Netz umfasst Regionalzüge, S-Bahnen und Buslinien. Der VGN bietet somit ein einheitliches Ticketsystem, das es den Fahrgästen ermöglicht, mit einem einzigen Ticket verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen. Der Ö+ Pass ist für 24,68 Euro zu erhalten. Die Angebote des V-Passes sind inklusive. Der B-Pass muss getrennt erworben werden. Wichtig: Normalerweise ist der Landkreis Coburg in verschiedene Tarifzonen unterteilt, diese Zonenberechnung fällt mit dem VGN Ö+Pass weg.

Fahrplanauskunft: Der VGN bietet umfassende Fahrplanauskünfte und Verbindungen für Busse und Bahnen in und um die Region Coburg Einfache Nutzung: Die Mobilitätspässe sind einfach zu erwerben und zu nutzen. Sie können online bestellt www.coburg.de/Ferienpass oder an verschiedenen Verkaufsstellen (Stadtverwaltung Coburg und am Bürgerservice im Landratsamt Coburg) erworben werden. Wichtig ist es, korrekte Daten ins Anmeldeportal einzutragen. Ein Umtausch und eine Verlustmeldung der VGN Pässe sind nicht möglich. Alle wichtigen Informationen gibt es auf der Ferienpass-Website unter: www.coburg.de/Ferienpass