Kostenloser Spieletag für Kinder und Jugendliche 2024 in Coburg

Von „Mensch-ärgere-dich-nicht“ ist nicht viel zu sehen, wenn beim Gratis-Spieletag des Förderkreis innovatives Spiel (FiS) jeden ersten Samstag Brettspiele ausgepackt werden. An einem Tisch werden böse Zauberer besiegt, an einem anderen ein Wirtschaftsimperium aufgebaut, am nächsten der Mars bewohnbar gemacht. Keine Geschichte, die nicht auch mit einem Spiel erzählt werden kann. „Genau deswegen spielen wir. Anders als in Büchern oder Filmen, können wir beim Spielen die Geschichte selbst mitbestimmen“, beschreibt Christian Röblitz, der erste Vorsitzende des FiS, sein Hobby. Neben Brettspielen gilt das vor allem für Pen&Paper-Rollenspiele. Gerade der Dungeons & Dragons Kinofilm, Big Bang Theory und Streams auf Youtube und Twitch haben diese Art der Erzählspiele mit Würfeln aus der Nische geholt. „Beim FiS standen sie von Anfang an im Mittelpunkt“, sagt Röblitz, auch wenn er sich an diese Anfangszeit im Jahr 1992 nicht selbst erinnern kann. Zusammen mit Miniaturenspielen, auch Tabletops genannt, sind diese Spiele der Grund, warum es mit dem Gratis-Spieletag seit über 30 Jahren einen monatlichen Spielertreff gibt.

Seit einigen Jahren beteiligt sich der FiS an den deutschlandweiten „Tagen des Gesellschaftsspiels“ oder „Stadt.Land.Spielt“. Schon immer habe es die Idee gegeben, die Veranstaltung wachsen zu lassen – mehr zu machen, als nur Räume zum Spielen zur Verfügung zu stellen. „In diesem Jahr ist es nun so weit. Denn mit iSo, dem neuen Träger von CoJe und Cosmos, und dem Spieleabend, einem neuen Spieleladen, gibt es zwei Partner mit denen wir das gemeinsam auf die Beine stellen können“, erklärt Röblitz, „daher gönnen wir uns auch drei Tage“.

Vom 13. bis 15. September wird an drei Orten gespielt. „Für den gemütlichen Einstieg steht unser Laden in den Kirchgasse offen, hier können verschiedene kleine Spiele ausprobiert werden, Fragen gestellt und sich kennengelernt werden. Auch nur mal kurz reinschauen ist kein Problem, auch wenn aus ein paar Minuten, dann doch gerne mal Stunden werden“, grinst Johannes Schmölz vom Spieleabend.

Samstag und Sonntag wird das Cosmos am Anger in Coburg in der alten Angerhalle zur Wettkampfstätte für Kartenspielende. FiS und Spieleabend schreiben zahlreiche Turniere für die unterschiedlichsten Kartenspiele aus. Die Kartenspiele, von denen hier die Rede ist, sind aber nicht Schafkopf, Schnauz oder Mau Mau. Bei Sammelkartenspiele (oder Trading Card Games) stellen sich die Teilnehmenden im Vorfeld eigene Kartensets zusammen und versuchen dann mit bestimmten Aktionen die Siegbedingungen vor den Mitspielenden zu erreichen. Je nach Spiel können die ganz anders aussehen. Mit Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokemon und Star Wars Unlimited sind das Namen, die auch Nicht-Eingeweihten etwas sagen. Als einzige Veranstaltungen während Stadt.Land.Spielt ist die Teilnahme an diesen Turnieren kostenpflichtig – Zuschauen und vielleicht mal eine Demorunde spielen, ist natürlich kostenlos. Das Team vom Cosmos stellt nicht nur die Räume in der Schützenstraße zur Verfügung, sondern wird auch das Cosmos-Cafe öffnen.

Alles andere findet in der CoJe in der Rosenauer Straße statt. Der Samstag gehört dabei den Kenner*innen. Wie beim Gratis Spieletag wird die Coburger Spielegemeinde Rollenspielabenteuer, aufwändige Brettspiele und Tabletops anbieten. Dafür sollte ordentlich Zeit und Sitzfleisch mitgenommen werden, denn Runden bis in die Nacht sind keine Seltenheit. „Natürlich können Interessierte auch hier vorbeikommen, aber die großen Demoangebote haben wir auf den Sonntag gelegt, denn das soll unser Familientag werden“, beschreibt Röblitz. Neben Demorunden für Rollenspiele, werden die Mitglieder auch verschiedene Brettspiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorstellen. „Wir lesen uns ein und können dann alles – hoffentlich – richtig erklären“, so Röblitz. Auch ein Bring&Buy-Flohmarkt steht auf dem Plan. Denn an manchen Spielen hat man sich sattgespielt, andere sind nur noch schwer zu bekommen. Vielleicht findet hier so manches Schätzchen ein neues Zuhause. Alles, was mit Brett- und Rollenspielen, Trading Cards und Tabletop, LARP und Nerf zu tun hat, kann mitgebracht und zum Verkauf angeboten werden.

Besonders freut sich Röblitz, dass es wieder eine aktive LARP-Abteilung im Verein gibt. Schon am Samstag wird diese den Aktivspielplatz beleben. Mit Zelten und aufwändigen Gewandungen werden die Mitspielenden hier in die Welt der Splitterlande entführt. Was LARP ist, erklärt Röblitz so: „LARP ist wie Improvisationstheater, alle haben sich eine Rolle ausgedacht, zum Teil mit sehr ausgearbeiteter Hintergrundgeschichte, selbst zusammengestellten Gewandungen. Diese Rollen werden dann einfach gespielt, miteinander gesprochen, Diplomatie und Politik gemacht – alles in einer fiktiven Welt.“ Damit das Spiel nicht gestört wird, brauchen am Samstag alle, die hier mitspielen wollen, ein passendes Kostüm. „Nur mal kurz schauen, geht nicht. Dafür ist dann der Sonntag da. Hier öffnen wir die Türen und alle können mal reinschnuppern, eine Ritterrüstung anziehen oder Schaumstoff-Schwerter schwingen“, beruhigt Röblitz.

Über das Programm für das erste Wochenende nach den Sommerferien muss sich in Coburg niemand Gedanken machen. FiS, iSo und spieleabend.shop freuen sich auf Spielefans aus der ganzen Region. Das Programm auf www.fis-ev.de/stadtlandspielt wird laufend aktualisiert, denn bis September könnte den Verantwortlichen noch die eine oder andere Idee kommen.