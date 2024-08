Gewinner-Teams beim STADTRADELN 2024 in Bamberg

Bürgermeister Wolfgang Metzner zeichnete an der Nördlichen Promenade die aktivsten Radlerinnen und Radler aus. Das STADTRADELN hat in Bamberg auch in diesem Jahr einen wahren Boom erlebt: 141 Teams, 2978 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zusammen 597.360 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Damit wurden nicht nur 99 Tonnen CO₂ vermieden. Auch der Rekord vom vergangenen Jahr mit 131 Teams, 2825 aktiv Radelnden und 570.822 gefahrenen Kilometern konnte getoppt werden. Bürgermeister und STADTRADELN-Star Wolfgang Metzner zeigte sich begeistert von der regen Teilnahme und dem sportlichen Ehrgeiz der Radelnden: „Ich freue mich über die unglaublichen Leistungen, die die Bambergerinnen und Bamberger beim STADTRADELN 2024 gemeinsam erbracht haben. Jeder erradelte Kilometer ist ein Beitrag zu einer besseren Umwelt und einer lebenswerteren Stadt.“ Erstmals fand die Auszeichnungsfeier an der Nördlichen Promenade im Rahmen von „Sommer an der Promenade“ statt. Bürgermeister Metzner und Alexander Wagner, Leiter der Verkehrsplanung, übergaben die Preise. Familie, Freunde, Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten konnten mitmachen und Kilometer sammeln. In etlichen Gewinnkategorien gab es attraktive Sach- und Geldpreise zu erradeln. In diesem Jahr wurden auch wieder in der zusätzlichen Gewinnkategorie „Extra Motivationsschub“ Preise verlost, in der einzelne Radlerinnen und Radler für mehr als 300 gefahrene Kilometer beim STADTRADELN geehrt wurden.

E.T.A. Hoffmann-Gymnasium wieder bei den Schulen vorn

Die Schulen waren wieder stark vertreten. In der Sonderkategorie „Bamberger Schulwettbewerb“ hat das E.T.A. Hoffmann-Gymnasium seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigt und mit 65.851 Kilometern die meisten Radkilometer unter allen weiterführenden Schulen erreicht. Das E.T.A. hatte erneut die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter den Schulen gestellt. Auf Platz 2 landete das Clavius-Gymnasium mit 51.246 gefahrenen Kilometern. Platz 3 belegte die Maria-Ward-Schule Bamberg der Erzdiözese Bamberg mit 39.659 Kilometern. Die Schule mit den meisten Radkilometern in der Kategorie Grund- und Mittelschulen wurde die Mittelschule Am Heidelsteig mit 8.585 Kilometern. Auf Platz 2 landete die Martin-Wiesend-Schule (6.347 Kilometer), gefolgt von der Montessori Volksschule auf Platz 3 mit 3.727 Kilometern. Beim Schulklassen-Wettbewerb „Mindestens 10 Schüler:innen mit den meisten Radkilometern pro Kopf“ gewann die Klasse 10b des E.T.A. Hoffmann-Gymnasiums mit 338,3 Kilometern pro Kopf. Platz 2 belegte die Klasse 7aR der Maria-Ward-Schule mit 295,4 Kilometern pro Kopf. Platz 3 ging an die 11d des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums mit 251,3 Kilometern pro Kopf.

„Weidendamm-Connection“ schafft 941 Kilometer pro Kopf

Im Teamwettbewerb der Kategorie „Teams mit 2 bis 9 aktiv Radelnden“ gewann das Team „Weidendamm-Connection“ mit 3.766 km (4 Radelnde), gefolgt vom Team STT Schlenkerla (3.212 km, 8 Radelnde) und Trench Germany GmbH QM (2930 km, 4 Radelnde). Unter den Teams „10 und mehr aktiv Radelnden mit den meisten Radkilometern“ belegte Bosch Bamberg den ersten Platz mit 24.522 Kilometern, vor Team Stadt Bamberg (21.785 Kilometer) und Team Brose (14.951 Kilometer). Als Team machte auch die Weidendamm-Connection mit 941 Kilometern am meisten Strecke pro Kopf, gefolgt vom A-Team (868 km/Kopf) und der Firma Wolfschmidt Versorgungs-Systeme (739 km/Kopf). Letzterer gelang damit auch wieder der erste Platz im Unternehmenswettbewerb mit den meisten Radkilometern pro Kopf. Auf Platz 2 landete Trench Germany GmbH QM 732 Kilometern pro Kopf, die Firma Softceed belegte mit 462 Kilometern pro Kopf Platz 3. Diese Teams erhielten Sachpreise. In der zusätzlichen Gewinnkategorie „Extra Motivationsschub“ wurden an zehn Radlerinnen mit mehr als 300 gefahrenen Kilometern hochwertige STADTRADELN-Taschen per Losverfahren vergeben. Alexander Wagner von der Verkehrsplanung dankte nicht zuletzt auch Drittem Bürgermeister Wolfgang Metzner, dass er sich in diesem Jahr wieder als STADTRADELN-Star zur Verfügung gestellt hat. Als Besonderheit informierte der Bürgermeister mit Hilfe kurzweiliger Videobeiträge die Radlerinnen über die Social-Media-Kanäle der Stadt. Zum Dank gab es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben den Sach- und Geldpreisen auch noch eine kleine Stärkung, organisiert von der Verkehrsplanung der Stadt Bamberg. Unter anderem war die Kaffee-Ape PAUL vor Ort. Unterstützt wurde die Aktion auch aus Mitteln der Klima- und Energieagentur Bamberg.

Info

STADTRADELN ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigen Völkern. Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele Wege mit dem Rad zurück zu legen und damit der Öffentlichkeit und den Verantwortlichen zu zeigen, wie wichtig Klimaschutz und Radverkehrsförderung ist. Alle Ergebnisse aus Bamberg: https://www.stadtradeln.de/bamberg