Fördergelder im Ebracher Naturbad gut angelegt

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages fördert einige wenige Freibäder in Deutschland, die als Pilotprojekte CO2-neutral umgebaut werden können. Eines dieser Bäder, das 5 Mio. Euro Fördergelder erhalten hat, ist das AcquaSana Naturbad in Ebrach. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz hatte sich im Jahr 2020 stark im Haushaltsausschuss für diese Förderung eingesetzt und überzeugte sich nun, begleitet von Bürgermeister Daniel Vinzens und Altbürgermeister Max-Dieter Schneider, von der sinnvollen Verwendung der Fördergelder.

Im Ebracher Naturbad ist der erste Bauabschnitt mit Kosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro nun weitgehend abgeschlossen. Dieser Bauabschnitt betraf ausschließlich das Wirtschaftsgebäude. Dort hat man eine Photovoltaikanlage installiert, die den gesamten Strombedarf für den Betrieb liefert. Außerdem wurde das Gebäude gedämmt und die gesamte Kühlung auf Energieeffizienz umgestellt. Darüber hinaus wurden die Sanitäranlagen und die Umkleideräume neu und behindertengerecht gestaltet. Zentrum des Gebäudes ist ein sogenannter „Showroom“, wo interessierten Besuchern erklärt werden kann, warum das Freibad CO2-neutral betrieben wird.

Im zweiten Bauabschnitt, der im September 2024 starten soll, werden die Becken, die Filteranlage und die Elektropumpen energetisch ertüchtigt. Die Ausschreibung der Gewerke ergab eine Bausumme von 1,3 Mio. Euro. Zusammen mit den Planungskosten von ca. 600.000 Euro bedeutet dies eine Punktlandung bei der Verwendung der Fördergelder.

„Ich bin beeindruckt, wie sinnvoll diese Förderung eingesetzt wird. Das Naturbad ist einfach wunderschön gelegen“, so der SPD-Abgeordnete. Er beglückwünschte Ebrach, das als kleine Gemeinde eine so gute Infrastruktur für seine Bewohner vorhält. Dies, so Schwarz, finde man sogar in größeren Städten oft nicht. Zum Abschluss bedankte er sich bei Bürgermeister Vinzens für die gute Zusammenarbeit und versprach, im kommenden Jahr wieder zu kommen, wenn auch der zweite Bauabschnitt fertiggestellt ist.