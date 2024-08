Flughafen Hof-Plauen bindet Partner an sich

Der Flughafen hat zwei wichtige Partner über einen mittelfristigen Zeitraum durch Vertragsabschlüsse an sich gebunden. Der Geschäftsführer Ralf Kaußler kann die Erfolge über die Verhandlungen mit der Frachtairline Fleetair International über eine vorzeitige Verlängerung, sowie mit einem neuen Kraftstofflieferanten, der Fritz Wahr Energie GmbH & Co.KG aus Nagold bei Stuttgart verkünden. Bereits seit 2018 ist die ungarische Frachtairline Fleetair International Airlines am Flughafen Hof-Plauen aktiv. Die Airline betreibt auf dem Verkehrslandeplatz einen Wartungsstandort für ihre Flugzeugflotte – und das auch weiterhin über das Jahr 2025 hinaus. Der Geschäftsführer des Flughafens reiste dazu anlässlich des jährlich vereinbarten Management-Meetings nach Budapest in Ungarn, wo sich die Zentrale der Fluggesellschaft befindet.

„Wir freuen uns, dass wir mit Fleetair International weiterhin über das Jahr 2025 hinaus bis mindestens Ende 2027 zusammenarbeiten können!“, freut sich Kaußler. Das Ansinnen, den Vertrag bereits jetzt zu verlängern, stieß bei Fleetair sofort auf ein positives Feedback. „Der Flughafen in Hof ist für uns weiterhin ein wichtiger, zentraler Faktor in unserem Geschäftsbetrieb. Neben der EASA-Zertifizierung für den Wartungsbetrieb vor Ort und der nun abgeschlossenen Umstellung auf eine reine Flotte von Flugzeugen des Herstellers ATR wollen wir gemeinsam unsere Partnerschaft weiterentwickeln und erfolgreich wie bisher fortsetzen.“, so Alexander Timofeev, Geschäftsführer von Fleetair International Airlines. Ein längerfristiger Vertrag über die nun vereinbarte Dauer hinaus sei aber nicht zu erwarten gewesen, führt Timofeev weiter aus. „Die Luftfahrt ist gerade im Bereich der Luftfracht extrem schnelllebig. Fast täglich verändern sich Kosten, Auftragslage und Frachtvolumina. Daher können wir nur für kürzere Zeiträume feste Planungen anstreben.“

Neben dem primären Verhandlungsziel einer vorzeitigen Vertragsverlängerung ging es auch um die vertraglich vereinbarten Entgelte am Flughafen. Diese werden moderat steigen. „Der Kostendruck betrifft alle in der Luftfahrt. In den Verhandlungen hat sich gezeigt, dass wir beide nur dann voneinander profitieren können, wenn wir gegenseitig auch Luft zum Atmen haben. Die Entgeltsteigerung welche wir nun im Geiste unserer ausgezeichneten Partnerschaft vereinbart haben, halten wir beide für vertretbar.“, erklärt Kaußler. Gerade der Sektor Eil- und Kleinfracht sei derzeit nicht so stark frequentiert wie in den Jahren zuvor. Daher war beiden Seiten klar, dass man eine praktikable Lösung finden musste, die einerseits der Airline entsprechenden Spielraum verschafft, um am Markt weiter aktiv bleiben zu können. Andererseits kann auch die Flughafengesellschaft mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden sein. „Wir sichern uns einen wichtigen Kunden mittelfristig und damit auch weitere Einnahmen für unsere Dienstleistungen.“, äußert sich Kaußler. Der aktuelle Vertrag läuft bis Ende 2025, daran schließt sich nun die neue vereinbarte weitere Vertragsdauer bis Ende 2027 an.