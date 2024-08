Außenstelle Weisser Ring Forchheim verabschiedet Monika Vieth

Fast dreißig Jahre leitete Monika Vieth die Außenstelle Forchheim vom Weissen Ring, die sie auch gründete und aufbaute. Nunmehr übergab sie den Stab an Karl-Heinz Fleckenstein, der nach Ableisten aller vorgeschriebenen Seminare nun die Außenstelle leitet.

Nachdem am 21. Mai 2024 bereits die offizielle Verabschiedung von Monika Vieth und die feierliche Einführung von Karl-Heinz Fleckenstein in der St. Gereonskappelle in Forchheim stattfand, ließen es sich der neue Außenstellenleiter und die örtlichen Mitarbeiter aber nicht nehmen, in einer kleinen Feierstunde ihre „Monika“ nochmals zu verabschieden. Fleckenstein würdigte dabei die herausragende Aufbauarbeit und Führung der Außenstelle durch Monika Vieth und erklärte sie zur „Miss Weissen Ring“, ohne die es die Außenstelle Forchheim nicht geben würde. Ihre Leistungen in Bezug auf die Opferarbeit sind geradezu grandios und Monika Vieth war das örtliche Gesicht des „Weissen Ring“, so der neue Außenstellenleiter.

Im Anschluß bedankten sich die Mitarbeiter persönlich mit einem Buchgutschein, Delikatessgutschein und einem Blumenstock für Ihre „Rentnerterrasse“ für die gute und harmonische Zusammenarbeit und wünschten für die kommende Zeit viel Gesundheit, Glück und Freude. Ganz wird sich aber Monika Vieth dennoch nicht aus der Opferarbeit zurück ziehen, sondern versprach bei Bedarf weiterhin für die segensreiche Arbeit und dem Opferschutz zur Verfügung stehen.