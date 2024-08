23. Fränkische Schweiz-Marathon in Forchheim startet in 3 Wochen

Nur noch 3 Wochen bis zum 23. Fränkische Schweiz-Marathon. Es erwartet die Teilnehmer und Zuschauer am Sonntag, den 01. September, wieder einer der schönsten und schnellsten Landschaftsläufe in der Region!

Das Organisationsteam um Marion Rossa-Schuster und Michael Cipura freut sich, dass die Zahl der Anmeldungen insgesamt rund 20 % über dem Vorjahresniveau liegen. Insbesondere der Marathon- und der 10km-Lauf verzeichnen mehr als 35 % Zuwachs bei den Starterzahlen. Dies liegt vor allem an der perfekten Kombination von schneller Strecke und schöner Landschaft. „Die autofreie B470 bietet immer wieder landschaftliche Abwechslung, da sie – vorbei an Walberla und Neideck – durch das reizvolle und wildromantische Wiesenttal führt“, ist Rossa-Schuster überzeugt. Auch die parallel verlaufende Dampfbahn sorgt für Ablenkung. „Jeder, der eine gute und schnelle Marathonzeit laufen möchte, sollte sich also anmelden“, so Cipura.

Spaß und Spannung versprechen auch die übrigen Disziplinen wie Halbmarathon, 10km-Lauf, Staffelmarathon und Run & Bike. Der Halbmarathonlauf über 21,1km und der 10km-Lauf bieten aufgrund des großzügig bemessenen Zielschlusses besonders Hobbyläuferinnen und -läufern die Möglichkeit einer Teilnahme an einer großen Laufveranstaltung. Mitorganisator und Lauf-Coach Michael Cipura erklärt, „bei uns sind Hobbyläufer, die beispielsweise 80 bis 85 Minuten für 10km brauchen, ebenso willkommen wie leistungsorientierte Sportler mit Bestzeit-Ambitionen.“ Das Besenauto bildet geduldig den Abschluss des Feldes. Aber auch der Run&Bike-Wettbewerb ist ein attraktives Angebot für viele Sportinteressierte. Wie sich das Zweier-Team beim Laufen und Radfahren abwechselt, ist beliebig und daher häufig Gegenstand taktischer Wettkampfstrategien.

Rossa-Schuster informiert: „Nur noch bis Dienstag, den 31. Juli, gilt der vergünstigte Organisationsbeitrag, und man kann 5,00 € sparen!“ (in Klammern Preise ab 01.08.) Der Marathonlauf und der Handbike-Marathon kosten 45,00 € (50,00 €). Für den Staffel-Marathon (2-5 Teilnehmer) sind 55,00 € (60,00 €) zu bezahlen, die Startgebühr für den Run&Bike-Wettbewerb beträgt 50,00 € (55,00 €), für den Halbmarathon 30,00 € (35,00 €) und für den 10km-Lauf 15,00 € (20,00 €).

Kinder und Jugendliche laufen kostenlos

Die Sparkassen-Schüler- und Bambiniläufe sowie der Zehntel-Marathon (4,2 km) am Samstag, 31. August, sind für alle Kinder und Jugendlichen kostenlos, die Teilnahmegebühr übernimmt die Sparkasse Forchheim -ein tolles Angebot für alle Kinder, um erste Wettkampfluft zu schnuppern. Erwachsene Hobbyläufer/-innen starten beim Zehntel-Marathon für nur 6,00 € (8,00 €).

Ein buntes Rahmenprogramm entlang der Strecke verleiht der Veranstaltung jährlich Volksfestcharakter. So laden z.B. die Marathonparty in Streitberg, die Straßenfeste der Vereine in Rüssenbach, Gasseldorf und Behringersmühle, der Markt der Naturparkhöfe am Bahnhof in Muggendorf oder das Backofenfest in Weilersbach die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Feiern ein.

Nach dem letzten Finisher kommen dann alle nicht-motorisierten Ausflügler auf der autofreien B470 voll auf ihre Kosten. Die Strecke wird wie immer abschnittsweise von der Polizei freigegeben (ca. 14:30 Uhr) und ist zwischen Forchheim Reuth und Behringersmühle bis 18 Uhr autofrei.

Information: Sportamt des Landkreises Forchheim, www.fs-marathon.de, E-Mail: info@fs-marathon.de,