Standortmarketing-Kampagne der Region Bayreuth rückt Unternehmen in den Mittelpunkt

Die Region Bayreuth setzt im Standortmarketing mit der Marke „Deine Bühne Bayreuth“ ein Zeichen für Kreativität und Engagement

Mithilfe neuer Kampagnenmotive werden Protagonisten verschiedener Unternehmen und Organisationen aus Stadt und Landkreis Bayreuth auf großformatigen Plakaten in außergewöhnlichen Szenarien präsentiert. Die von den Wirtschaftsförderungen aus Stadt und Landkreis Bayreuth angestoßene Maßnahme, die in Zusammenarbeit mit der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH durchgeführt wurde, zielt darauf ab, die Attraktivität des Arbeitsmarktes und die Karrieremöglichkeiten in der Region Bayreuth hervorzuheben und gleichzeitig die Lebensqualität vor Ort zu unterstreichen.

Die Plakat-Aktion zeigt betriebliche Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die ihre Leidenschaft und Kreativität symbolisieren. Ob im traditionellen Handwerk, im Technologiebereich oder im dynamischen Dienstleistungssektor – die Kampagne zeigt die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Region auf. Begleitet wird die visuelle Präsentation von einprägsamen Statements.

Standortmarketing in einer globalisierten Welt Ein effektives Standortmarketing ist heute wichtiger denn je, insbesondere in einer globalisierten Welt, in der Unternehmen und Fachkräfte zunehmend mobil sind. Für die Region Bayreuth bietet diese Kampagne eine einzigartige Gelegenheit, sich als attraktiver Lebens- und Arbeitsort zu positionieren. Durch die gezielte Ansprache von Nachwuchskräften und Fachkräften wird die Region als spannender und vielfältiger Standort dargestellt, der sowohl berufliche Chancen als auch eine hohe Lebensqualität bietet.

Schließlich ist allen Beteiligten klar: Der wirtschaftliche Erfolg einer Region hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ab. Insbesondere in ländlicheren Gegenden ist es eine Herausforderung, talentierte Fachkräfte anzuziehen und zu halten. Mit der Kampagne „Deine Bühne Bayreuth“ setzt die Region Bayreuth daher gezielt auf eine emotionale Ansprache und eine positive Darstellung des Arbeitsumfelds. Dies soll nicht nur die regionale Wirtschaft stärken, sondern auch den sozialen Zusammenhalt fördern.

Die Kampagne ist dabei nur ein, wenngleich wichtiger, Baustein im gesamten Standortmarketing. So wirbt die Region überregional auf Messen mit attraktiven Stellen der Unternehmen und veranstaltet die lokale Messe „Bayreuth Innovativ“. Neu zuziehende Fachkräfte werden in den Welcome Services Bayreuth umfassend beraten und mit den Neubürgerveranstaltungen bietet die Region zahlreiche Möglichkeiten, schnell in der Region anzukommen.

Thomas Ebersberger, Bayreuths Oberbürgermeister:

„Die Wirtschaftsregion Bayreuth ist als Standort außerordentlich attraktiv. Dies gilt nicht nur für Neuansiedlungen, sondern gerade auch für die vielen bereits ansässigen Unternehmen, die in Bayreuth Stadt und Landkreis expandieren, neue Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die gesamte Region generieren. Mit unserer Plakat-Aktion wollen wir für den Standort werben und zugleich den Fokus auf ausgewählte Unternehmen richten, die mit ihrer Firmengeschichte überzeugende Botschafter für diese Entwicklung sind.“

Florian Wiedemann, Bayreuther Landrat: